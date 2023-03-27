Чарльз Баркли: «Путь Леброна – это величайшая история всех времен в спорте»

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Трэйси Макгрэйди Лейкерс Кобе Брайант Кевин Гарнетт Дуайт Ховард НБА Чарльз Баркли Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Чарльз Баркли ответил на вопрос, стал ли форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс величайшим игроком в истории после того, как обошел рекорд Карима Абдул-Джаббара по очкам за карьеру.

«Мне не нравится этот вопрос, потому что я думаю, что лучший способ ответить на него – это сказать: «Является ли он величайшим игроком этого поколения?» Потому что я не думаю, что это справедливо по отношению к Майклу. Потому что Джордан был величайшим игроком моего поколения. Карим был величайшим игроком своего поколения. Да посмотрите на Мэджика и Берда. Так что, я не знаю, все зависит, как посмотреть. Я скажу вот что о Леброне. Я думаю, что его путь – это величайшая история всех времен в спорте.

Посмотрите на других великих игроков, которые сразу перешли из школы в профессионалы. Кобе было тяжело, Гарнетту было тяжело, Макгрэйди и Ховард тоже испытывали трудности. Леброн – единственный, кто добился успеха с первого дня. Он был действительно хорош с самой первой минуты. Сейчас он явно на высоте. Но самое удивительное в нем то, что в этом 24-часовом круговороте новостей, мобильных телефонов и интернета, он никогда не попадал в неприятности.

Никаких скандалов. В 18 лет быть готовым к тому, чтобы 20 лет спустя стать лучшим скорером в истории НБА. Я думаю, что его путь – это величайшая история всех времен в спорте. Быть настолько крутым с первого дня и ни разу не облажаться – это удивительно», – рассказал Баркли в интервью Sports Illustrated.

Ого, Леброн Джеймс вышел со скамейки запасных – всего во второй раз в карьере!

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6 комментариев

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Александр Виноградов
Ответ armageddon123456
Надо подождать часок-другой и тут толпа несогласных образуется
Эксперты)
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mqh9pzrxgf
Ответ armageddon123456
Надо подождать часок-другой и тут толпа несогласных образуется
Ну с чем конкретно, какие тут критерии, это субъективный вопрос, чарльз дал свое мнение. Кто-то согласится, кто-то нет
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Гол С Навеса
по фактам, как бэ

не известно, что бы было с игроами прошлых эр, если бы кругом были камеры и интернет
0
-1
-1
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armageddon123456
Ответ morozovvasya
С этим высказыванием трудно не согласиться!
Надо подождать часок-другой и тут толпа несогласных образуется
+3
0
+3
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Сергей Пузанков
Хм. «Десижн» не скандал? «Ты следующий» не скандал? Конечно никто не обвинял в насилии или чем-то таком, но это определённо некрасивые истории были, а главное очень резонансные, т.е. все признаки скандала налицо.
+6
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morozovvasya
С этим высказыванием трудно не согласиться!
+13
-5
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