Чарльз Баркли: «Путь Леброна – это величайшая история всех времен в спорте»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Чарльз Баркли ответил на вопрос, стал ли форвард « » величайшим игроком в истории после того, как обошел рекорд по очкам за карьеру.

«Мне не нравится этот вопрос, потому что я думаю, что лучший способ ответить на него – это сказать: «Является ли он величайшим игроком этого поколения?» Потому что я не думаю, что это справедливо по отношению к Майклу. Потому что был величайшим игроком моего поколения. Карим был величайшим игроком своего поколения. Да посмотрите на Мэджика и Берда. Так что, я не знаю, все зависит, как посмотреть. Я скажу вот что о Леброне. Я думаю, что его путь – это величайшая история всех времен в спорте.

Посмотрите на других великих игроков, которые сразу перешли из школы в профессионалы. Кобе было тяжело, было тяжело, Макгрэйди и Ховард тоже испытывали трудности. Леброн – единственный, кто добился успеха с первого дня. Он был действительно хорош с самой первой минуты. Сейчас он явно на высоте. Но самое удивительное в нем то, что в этом 24-часовом круговороте новостей, мобильных телефонов и интернета, он никогда не попадал в неприятности.

Никаких скандалов. В 18 лет быть готовым к тому, чтобы 20 лет спустя стать лучшим скорером в истории НБА. Я думаю, что его путь – это величайшая история всех времен в спорте. Быть настолько крутым с первого дня и ни разу не облажаться – это удивительно», – рассказал Баркли в интервью Sports Illustrated.

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