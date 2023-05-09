Стефен Карри забросил из-за дуги с фолом в 4-й четверти матча с «Лейкерс»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА видео Стефен Карри НБА плей-офф Деннис Шредер Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри реализованный фирменный 3-очковый в четвертом матче серии с «Лейкерс» (101:104, 1-3).

Карри забросил из-за дуги с фолом Денниса Шредера в заключительной четверти встречи при «-2».

На счету Карри 31 очко, 10 подборов, 14 передач и 3 перехвата.

За 42 минуты Стеф реализовал 12 из 30 с игры, включая 3 из 14 из-за дуги.

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