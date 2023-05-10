Деннис Шредер о симуляции: «Иногда нужно показать судьям, что соперник ставит заслон в движении»

Разыгрывающий «Лейкерс» ответил на обвинения от главного тренера «Голден Стэйт» в симуляции.

После 5-го матча серии плей-офф между «Лейкерс» и «Уорриорз» (104:101, 3-1) Керр заявил, что «игроки «Лейкерс» несколько раз симулировали и были вознаграждены за это».

«Если заслон поставлен не по правилам, иногда нужно показать судьям, что соперник находится в движении. Если этого не сделать, судьи не зафиксируют нарушение», – сказал Шредер.

«Голден Стэйт» на грани вылета – дважды уступили «Лейкерс». Теперь уже Карри нужно отыгрываться с 1-3 против Леброна