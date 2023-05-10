Деннис Шредер о симуляции: «Иногда нужно показать судьям, что соперник ставит заслон в движении»
Разыгрывающий «Лейкерс» Деннис Шредер ответил на обвинения от главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра в симуляции.
После 5-го матча серии плей-офф между «Лейкерс» и «Уорриорз» (104:101, 3-1) Керр заявил, что «игроки «Лейкерс» несколько раз симулировали и были вознаграждены за это».
«Если заслон поставлен не по правилам, иногда нужно показать судьям, что соперник находится в движении. Если этого не сделать, судьи не зафиксируют нарушение», – сказал Шредер.
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Ну давайте еще 4-х очковую линию введем и увеличим кольцо, а то сплэш братьям без этого плохо.
Или, им не поверят?