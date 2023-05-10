Деннис Шредер о симуляции: «Иногда нужно показать судьям, что соперник ставит заслон в движении»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА Стив Керр НБА плей-офф Деннис Шредер Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Деннис Шредер ответил на обвинения от главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра в симуляции.

После 5-го матча серии плей-офф между «Лейкерс» и «Уорриорз» (104:101, 3-1) Керр заявил, что «игроки «Лейкерс» несколько раз симулировали и были вознаграждены за это».

«Если заслон поставлен не по правилам, иногда нужно показать судьям, что соперник находится в движении. Если этого не сделать, судьи не зафиксируют нарушение», – сказал Шредер.

«Голден Стэйт» на грани вылета – дважды уступили «Лейкерс». Теперь уже Карри нужно отыгрываться с 1-3 против Леброна

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10 комментариев

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Комнатный олень
Ответ Игорь Какосов
Сабонису надо было сказать это. Он наверное не знает. И судьи это не свистели.
Сабонис просто перед началом сезона купил тур в Анапу,поэтому торопился.
+12
0
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Leonid Novak
Это ответ на безумное совершенно нытье Керра. У нас средняя результативность 114 по лиге, на отдельных персонажейс пометкой MVP уже дышать без фола нельзя, а мы всерьез обсуждаем флоппинг в защите и проблемы с оффенсив чарджем.
Ну давайте еще 4-х очковую линию введем и увеличим кольцо, а то сплэш братьям без этого плохо.
+8
-4
+4
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Александр Спирин
Шредер прав. Это как Шак под рёбра Родмана в защите пихал при розыгрыше в эпизоде. На первый тычок Родман даже бровью не повёл, на второй сложился умирающим лебедем, наказав фолом.
+4
-1
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Андрей 13
Может ГСВ тоже начать пробовать симулировать?
Или, им не поверят?
+2
0
+2
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Комнатный олень
Ответ Xell
Че ты оправдываешься. На рыбалку их нафиг))
Шредеру до рыбалки ещё минимум 3 матча
+5
-3
+2
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Комнатный олень
Ответ Xell
Карри сегодня с Клеем поедут, за удочками. Лейкерс не Сакраменто Кингз.
Думаешь?)
+1
0
+1
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Вадим Дзахоев
Ответ Комнатный олень
Думаешь?)
Да, ты прав. Думаю, сегодня они не поедут никуда. Одержат верх. А вот после 6 матча вполне
0
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