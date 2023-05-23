«Олимпиакос» интересуется Николой Милутиновым

Теги возможные переходы ЦСКА Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос чемпионат Греции Единая лига ВТБ Никола Милутинов Баскетбол

«Олимпиакос» заинтересован в возвращении центрового Николы Милутинова (28 лет, 213 см), сообщает Eurohoops.

Контракт Милутинова с ЦСКА истекает в этом году, сербский центровой станет свободным агентом. Отмечается, что официального предложения от греческого клуба пока нет.

Милутинов провел за «Олимпиакос» пять сезонов, прежде чем присоединиться к ЦСКА в качестве свободного агента в 2020 году.

Лучший плей-офф в истории, 25 лет Богачева и зубы Окаро Уайта. Итоги сезона в Единой лиге

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Чугунов
Для ЦСКА потеря. Николу тоже можно понять, Евролига. «Олимпиакос» хороший клуб
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий