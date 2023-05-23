«Олимпиакос» интересуется Николой Милутиновым
«Олимпиакос» заинтересован в возвращении центрового Николы Милутинова (28 лет, 213 см), сообщает Eurohoops.
Контракт Милутинова с ЦСКА истекает в этом году, сербский центровой станет свободным агентом. Отмечается, что официального предложения от греческого клуба пока нет.
Милутинов провел за «Олимпиакос» пять сезонов, прежде чем присоединиться к ЦСКА в качестве свободного агента в 2020 году.
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