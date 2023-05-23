«Олимпиакос» интересуется Николой Милутиновым

« » заинтересован в возвращении центрового (28 лет, 213 см), сообщает Eurohoops.

Контракт Милутинова с ЦСКА истекает в этом году, сербский центровой станет свободным агентом. Отмечается, что официального предложения от греческого клуба пока нет.

Милутинов провел за «Олимпиакос» пять сезонов, прежде чем присоединиться к в качестве свободного агента в 2020 году.

Лучший плей-офф в истории, 25 лет Богачева и зубы Окаро Уайта. Итоги сезона в Единой лиге