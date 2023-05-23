Алексей Швед: «Приблизительные сроки восстановления — месяц»

Защитник ЦСКА Алексей Швед заявил, что восстановление после избиения займет около месяца.

«Чувствую себя лучше. На самом деле все хорошо. Полежал в больнице и уже себя спокойно ощущаю. Сейчас пока без тренировок. Приблизительные сроки моего восстановления — месяц.

Контракт закончился, что дальше?

Сейчас над этим работает мой агент. Определенное понимание того, что может быть, есть», — сказал Швед.

1 мая Швед был избит у ресторана на Большой Никитской улице в Москве, в результате чего получил черепно‑мозговую травму с переломами костей черепа и ушибом головного мозга. 9 мая игрока выписали из больницы.

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Нападавшие задержаны