Алексей Швед: «Приблизительные сроки восстановления — месяц»
Защитник ЦСКА Алексей Швед заявил, что восстановление после избиения займет около месяца.
«Чувствую себя лучше. На самом деле все хорошо. Полежал в больнице и уже себя спокойно ощущаю. Сейчас пока без тренировок. Приблизительные сроки моего восстановления — месяц.
Контракт закончился, что дальше?
Сейчас над этим работает мой агент. Определенное понимание того, что может быть, есть», — сказал Швед.
1 мая Швед был избит у ресторана на Большой Никитской улице в Москве, в результате чего получил черепно‑мозговую травму с переломами костей черепа и ушибом головного мозга. 9 мая игрока выписали из больницы.
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