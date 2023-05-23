Эмил Райкович о прошедшем сезоне: «Получился микс из ощущений»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович признался, что испытывает смешанные чувства от прошедшего сезона Единой лиги ВТБ, в котором армейцы завоевали бронзовые медали.

«Хотели оказаться на первом месте, почти весь сезон провели там и делали очень много хороших вещей. Поставили много рекордов и выиграли очень много матчей. Но получили проблемы в полуфинале против «Локомотива‑Кубань».

Это были две недели неудач, когда у нас были травмированы Милутинов и Швед, который не восстановился от двух месяцев без игровой практики. Этот период был проблематичным для них и для всех нас. Но серия с «Зенитом» показала, что мы преодолеваем проблемы и хорошо проходим через трудности. У нас прекрасная команда, серия шла как бывает при борьбе за первое место.

Вывод такой — разочарование, что не заняли первое место, но в большей части сезона отлично делали свою работу. Получился микс из ощущений.

Остаетесь ли в клубе?

У меня действующий контракт с клубом», — сказал Райкович.

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