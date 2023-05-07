ACB. «Реал» сыграет с «Уникахой», «Барселона» встретится с «Фуэнлабрадой» и другие матчи

В воскресенье, 7 мая, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут пять матчей.

« » сыграет с «Уникахой», « » встретится с «Фуэнлабрадой».

АСВ

Регулярный чемпионат

Бреоган – Мурсия Дата проведения 7 мая, 13.30, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo» Онлайн матча

Положение команд: Барселона – 25-5, – 25-5, Реал – 24-6, Тенерифе – 23-9, – 22-9, Гран-Канария – 18-12, Ховентуд – 18-13, – 16-14, Мурсия – 14-17, Бреоган – 13-17, – 13-18, Обрадойро – 13-18, – 12-19, Жирона – 10-21, Манреса – 9-22, – 9-22, Гранада – 8-23, Фуэнлабрада – 4-26.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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