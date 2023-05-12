ACB. «Барселона» – «Обрадойро», «Валенсия» сыграет с «Реалом»
В пятницу, 12 мая, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB «Барселона» примет «Обрадойро», «Валенсия» дома сыграет с «Реалом».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 мая, 20.00, «Палау Блауграна»
- Дата проведения
- 12 мая, 22.00, «Ла Фонтета»
Положение команд: Баскония – 27-5, Барселона – 26-5, Реал – 24-6, Тенерифе – 23-9, Уникаха – 22-9, Гран-Канария – 19-13, Ховентуд – 18-14, Валенсия – 16-15, Мурсия – 14-17, Бильбао – 14-18, Бреоган – 13-18, Обрадойро – 13-18, Сарагоса – 12-20, Жирона – 10-22, Манреса – 10-22, Бетис – 10-22, Гранада – 9-23, Фуэнлабрада – 4-28.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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