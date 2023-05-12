ACB. «Барселона» – «Обрадойро», «Валенсия» сыграет с «Реалом»

В пятницу, 12 мая, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB «Барселона» примет «Обрадойро», «Валенсия» дома сыграет с « ».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Баскония – 27-5, – 26-5, Реал – 24-6, Тенерифе – 23-9, Уникаха – 22-9, Гран-Канария – 19-13, Ховентуд – 18-14, – 16-15, Мурсия – 14-17, Бильбао – 14-18, Бреоган – 13-18, Обрадойро – 13-18, Сарагоса – 12-20, Жирона – 10-22, Манреса – 10-22, Бетис – 10-22, Гранада – 9-23, Фуэнлабрада – 4-28.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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