ACB. «Бильбао» – «Манреса», «Валенсия» – «Обрадойро» и другие матчи

Теги результаты чемпионат Испании Валенсия Гранада Фуэнлабрада Бильбао Мурсия Манреса Обрадойро Тенерифе Баскетбол

В субботу, 29 апреля, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут четыре матча.

«Бильбао» примет «Манресу», «Валенсия» встретится с «Обрадойро».

АСВ

Регулярный чемпионат

Гранада – Тенерифе
Дата проведения
29 апреля, 19.00, «Palacio Municipal de Deportes de Granada»
Онлайн матча

Мурсия – Фуэнлабрада
Дата проведения
29 апреля, 19.00, «Palacio Municipal De Deportes»
Онлайн матча

Бильбао – Манреса
Дата проведения
29 апреля, 21.45, «Бильбао Арена»
Онлайн матча

Валенсия – Обрадойро
Дата проведения
29 апреля, 21.45, «Ла Фонтета»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона – 24-5, Баскония – 24-5, Реал – 23-6, Тенерифе – 21-8, Уникаха – 19-9, Ховентуд – 18-11, Гран-Канария – 17-12, Валенсия – 15-14, Бреоган – 13-16, Обрадойро – 12-16, Бильбао – 12-17, Мурсия – 12-17, Сарагоса – 11-17, Жирона – 10-19, Манреса – 9-20, Гранада – 8-21,  Бетис – 7-21, Фуэнлабрада – 4-25.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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За Валенсию с 1999
За Валенсию с детства. Есть ещё небольшой шанс скрасить неудачный сезон и дать бой в первом раунде барсареалу
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