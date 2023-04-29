ACB. «Бильбао» – «Манреса», «Валенсия» – «Обрадойро» и другие матчи

В субботу, 29 апреля, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут четыре матча.

«Бильбао» примет «Манресу», « » встретится с «Обрадойро».

АСВ

Регулярный чемпионат

Гранада – Тенерифе Дата проведения 29 апреля, 19.00, «Palacio Municipal de Deportes de Granada» Онлайн матча

Мурсия – Фуэнлабрада Дата проведения 29 апреля, 19.00, «Palacio Municipal De Deportes» Онлайн матча

Положение команд: Барселона – 24-5, Баскония – 24-5, Реал – 23-6, – 21-8, Уникаха – 19-9, Ховентуд – 18-11, Гран-Канария – 17-12, Валенсия – 15-14, Бреоган – 13-16, Обрадойро – 12-16, – 12-17, Мурсия – 12-17, Сарагоса – 11-17, Жирона – 10-19, – 9-20, Гранада – 8-21, Бетис – 7-21, Фуэнлабрада – 4-25.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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