ACB. «Реал» в гостях у «Гран-Канарии», «Баскония» примет «Барселону» и другие матчи
В воскресенье, 14 мая, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут 6 матчей.
«Реал» в гостях у «Гран-Канарии», «Баскония» примет «Барселону».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 мая, 13.00, «Palacio Municipal De Deportes»
- Дата проведения
- 14 мая, 13.30, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
- Дата проведения
- 14 мая, 14.30, «Гран-Канария Арена»
- Дата проведения
- 14 мая, 18.00, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
- Дата проведения
- 14 мая, 19.30, «Фернандо Буэса Арена»
- Дата проведения
- 14 мая, 21.00, «Полидепортиво Фернандо Мартин»
Положение команд: Баскония – 27-5, Барселона – 27-5, Реал – 25-6, Тенерифе – 23-9, Уникаха – 22-9, Гран-Канария – 19-13, Ховентуд – 18-14, Валенсия – 16-16, Мурсия – 14-17, Бильбао – 14-18, Бреоган – 13-18, Обрадойро – 13-19, Сарагоса – 12-21, Жирона – 11-22, Манреса – 10-22, Бетис – 10-23, Гранада – 10-23, Фуэнлабрада – 4-28.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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