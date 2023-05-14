ACB. «Реал» в гостях у «Гран-Канарии», «Баскония» примет «Барселону» и другие матчи

Теги результаты Ховентуд Баскония Барселона Гран-Канария Реал чемпионат Испании Валенсия Фуэнлабрада Бильбао Мурсия Бреоган Манреса Обрадойро Баскетбол

В воскресенье, 14 мая, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут 6 матчей.

«Реал» в гостях у «Гран-Канарии», «Баскония» примет «Барселону».

АСВ

Регулярный чемпионат

Мурсия – Бильбао 30:24 (перерыв)
Дата проведения
14 мая, 13.00, «Palacio Municipal De Deportes»
Онлайн матча

Бреоган – Манреса 19:25 (2 четверть)
Дата проведения
14 мая, 13.30, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
Онлайн матча

Гран-Канария – Реал
Дата проведения
14 мая, 14.30, «Гран-Канария Арена»
Онлайн матча

Ховентуд – Обрадойро
Дата проведения
14 мая, 18.00, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
Онлайн матча

Баскония – Барселона
Дата проведения
14 мая, 19.30, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

Фуэнлабрада – Валенсия
Дата проведения
14 мая, 21.00, «Полидепортиво Фернандо Мартин»
Онлайн матча

Положение команд: Баскония – 27-5, Барселона – 27-5, Реал – 25-6, Тенерифе – 23-9, Уникаха – 22-9, Гран-Канария – 19-13, Ховентуд – 18-14, Валенсия – 16-16, Мурсия – 14-17, Бильбао – 14-18, Бреоган – 13-18, Обрадойро – 13-19, Сарагоса – 12-21, Жирона – 11-22, Манреса – 10-22, Бетис – 10-23, Гранада – 10-23,  Фуэнлабрада – 4-28.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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