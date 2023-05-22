«С нетерпением ждем попадания в Зал славы». Адам Сильвер – о завершении карьеры Кармело Энтони

10-кратный участник Матча всех звезд Кармело Энтони завершил профессиональную карьеру игрока.

Комиссионер НБА Адам Сильвер выступил с заявлением: « – один из лучших игроков и амбассадоров НБА всех времен. Мы поздравляем его с выдающейся 19-летней карьерой и с нетерпением ждем его попадания в Зал славы».

3-й пик драфта НБА 2003 года Кармело Энтони провел 19 сезонов в лиге. Восемь из них в «Денвере», семь в «Нью-Йорке», два в «Портленде», по одному: в «Хьюстоне», «Оклахоме» и «Лейкерс». В 1260 матчах он набирал в среднем 22,5 очка и 6,2 подбора, реализуя 44,7% бросков с игры и 35,5% из-за дуги.

Он 10 раз становился участником Матча всех звезд (2007-2017, за исключением сезона-2008/09), 6 раз попадал в символическую сборную сезона (вторая: 2010, 2013; третья: 2006, 2007, 2009, 2012). Трижды становился обладателем золота Олимпиады (2008, 2012, 2016) в составе сборной США.

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