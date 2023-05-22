«С нетерпением ждем попадания в Зал славы». Адам Сильвер – о завершении карьеры Кармело Энтони
10-кратный участник Матча всех звезд Кармело Энтони завершил профессиональную карьеру игрока.
Комиссионер НБА Адам Сильвер выступил с заявлением: «Кармело Энтони – один из лучших игроков и амбассадоров НБА всех времен. Мы поздравляем его с выдающейся 19-летней карьерой и с нетерпением ждем его попадания в Зал славы».
3-й пик драфта НБА 2003 года Кармело Энтони провел 19 сезонов в лиге. Восемь из них в «Денвере», семь в «Нью-Йорке», два в «Портленде», по одному: в «Хьюстоне», «Оклахоме» и «Лейкерс». В 1260 матчах он набирал в среднем 22,5 очка и 6,2 подбора, реализуя 44,7% бросков с игры и 35,5% из-за дуги.
Он 10 раз становился участником Матча всех звезд (2007-2017, за исключением сезона-2008/09), 6 раз попадал в символическую сборную сезона (вторая: 2010, 2013; третья: 2006, 2007, 2009, 2012). Трижды становился обладателем золота Олимпиады (2008, 2012, 2016) в составе сборной США.
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Не знаю, у меня вот такие впечатления.
топ10 по очкам за всю историю, 10 мвз, 6 аллнба, скоринг чемпион. У многих кто в зале даже этого нет. А у Мэло еще эталонная карьера в сборной и один из лучших дебютных сезонов в колледже за всю историю. Стыд и срам
Мэло, конечно, сам просрал все что мог, но он даже так собрал выдающийся резюме
Я был удивлён, когда посмотрел, что его карьерный атакующий рейтинг ORtg = 108, а защитный DRtg = 109. То есть, получается, конфуз: Кармело на площадке за 100 атак пропускал больше, чем забивал (108-109= -1 очко). А любой игрок из разряда звёзд имеет эту разницу существенно больше нуля. Для сравнения герои нынешнего дня: Батлер по карьере 122-107=+15. Йокич по карьере 125-107=+18.
Насчёт плей-офф - самым сильным партнёром Мело за карьеру является кто? Травматик Амаре, престарелые Биллапс и Айверсон или не показавший ничего в дальнейшем Порзингис? Не надо говорить, что он сам так выбрал клубы, что не было сильных тиммейтов. Мы говорим уже сейчас по факту его карьеры.
А ещё он выходил в финал конфы с ЭНТОНИ КАРТЕРОМ в стартовой пятёрке. Знаешь такого? Не будь там олл-стар состава Лейкерс, может и в финал бы смогли пройти.
Остальное завтра в школе расскажешь.
Для всех Мело железный ХОФер, но у noke он никто
Но я бы эти цифры не считал определяющими, Паркер тоже в минусе по карьере(и в сезоне и в пост сезоне), а играл за одну из лучших защитных команд в истории. Но чемпион, мвп финала, уважаемый человек. Так что все можно было бы исправить, если бы Мэло не выбирал бабки каждый раз
Я тебе сразу написал, что по критериям зала славы - Мэло должен там быть. А то, что это не самая трудная задача, особенно последнее время, дак это не беда. Меня напрягает не уровень зала славы(плевать на него по большему счету), а то, что Мэло с резюме лучше, чем у многих резидентов , вызывает у кого то вопросы
офк тебе лень расписывать, потому что тебя в логический тупик тыкнули) Если тебя смущают выборы на мвз без ПО, то должен и смущать не выбор с выходом в постсезон. Но чет нет
Во-вторых, ну третьи у него алл-нба. Мэло провел лучшие сезоны в лиге во времена, когда легендарных форвардов было больше всего в истории. Когда у тебя в конкурентах Дирки, Данканы, Гарнетты, Леброны и прочие Дюранты довольно сложно быть выше. Я , думаю, даже сам Мэло не считает себя лучше них хоть в чем то
Да по мне топ8(или 9) по очкам за карьеру вполне достаточно. Очки Мэло хоть и мало полезные были, но ачивка важная , нужная и как раз в духе зала славы
Ну и последнее. Если бы в Зал Славы брали великих победителей только из Нба, то мб Мэло и смотрелся бы лишним. Но туда берут за сборную(все отлично) и за колледж(эталон для первогодок). Ну и кого только не берут туда сейчас, Мэло явно не хуже некоторых попаданцев вроде Уэббера, Хардуэя или Тимака
И что-то мне подсказывает, что если бы Газоля спросили, хотел ли бы он обменять свое чемпионатов с Лейкерс на Золото Олимпиады, Пау бы очень, очень серьёзно задумался бы.
Я - не фанат Кармело, но стоит признать, что в отличие от более именитых товарищей Кармело в прайме не искал лёгких путей, объедившись с товарищами для фарма гаек.
А самое главное, что выделяет для меня Кармело от других: он был мастер.
И да, в зале славы есть товарищи и послабее.
Кст, тоже знал, что Мэло в минусе по карьере, но первые 11 лет он все таки в плюсе, а после выбора остаться в Никс он закончился как баскетболист для всех фанатов
Чел трижды выбрал бабки, а значит сам заслужил как максимум намусорить 25± очков
Ничего подобного. Не знаю, где вы смотрите его результаты, но basketball-reference.com безжалостен. Из 19 сезонов, он был в плюсе 8 раз, причем плюс был небольшой. И это касается только регулярки. В плейофф всё намного хуже, глубокий минус.
Кармело игрок только с одним плюсом - мог забить, когда в удачный день поймает бросок. И всё. Ни паса, ни подбора, ни защиты, ни характера. По карьере не имеет ни одного (!) сезона, где его плюс-минус в защите был бы плюсовым, Defensive Plus Minus = - 1.2 по карьере. То есть с ним на площадке команда пропускала больше, чем без него. Зато приятный гламурный парень без вредных привычек и скандалов. Зато близкий друг Леброна, жена миллиардерша (или около того) и тусовался с важными людьми.
Не думаю, что среди членов зала славы найдётся много людей, готовых махнуться своей карьерой на карьеру Энтони.
Один финал конференции? Серьёзно? За девятнадцать лет в лиге он даже не узнал как это - играть в финале. Он два раза первый раунд плей-офф проходил. Ни одного раза не был в первой сборной и только два раза - во второй. Один раз был третьим в гонке за МВП, один раз шестым и больше даже к десятке близко не подбирался. Если замазать громкое имя и личную популярность - в его карьере вообще нет ничего существенного.