«С нетерпением ждем попадания в Зал славы». Адам Сильвер – о завершении карьеры Кармело Энтони

Теги Кармело Энтони НБА Адам Сильвер Баскетбол

10-кратный участник Матча всех звезд Кармело Энтони завершил профессиональную карьеру игрока.

Комиссионер НБА Адам Сильвер выступил с заявлением: «Кармело Энтони – один из лучших игроков и амбассадоров НБА всех времен. Мы поздравляем его с выдающейся 19-летней карьерой и с нетерпением ждем его попадания в Зал славы».

3-й пик драфта НБА 2003 года Кармело Энтони провел 19 сезонов в лиге. Восемь из них в «Денвере», семь в «Нью-Йорке», два в «Портленде», по одному: в «Хьюстоне», «Оклахоме» и «Лейкерс». В 1260 матчах он набирал в среднем 22,5 очка и 6,2 подбора, реализуя 44,7% бросков с игры и 35,5% из-за дуги.

Он 10 раз становился участником Матча всех звезд (2007-2017, за исключением сезона-2008/09), 6 раз попадал в символическую сборную сезона (вторая: 2010, 2013; третья: 2006, 2007, 2009, 2012). Трижды становился обладателем золота Олимпиады (2008, 2012, 2016) в составе сборной США.

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26 комментариев

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Forza
Ответ Константин Морозов
Неоднозначное ощущение конечно вызывает его карьера, безусловно он один лучших игроков когда либо игравших в лиге. То ли время пролетело мимолётно, то ли ярких вспышек в карьеры Мело было не достаточно для игрока столь высокого таланта.
Мне кажется, что просто на его глазах баскетбол очень сильно стал меняться, а он не поспел за ним. То есть, когда Кармело начинал он был практически уникальным шутером, а заканчивал он уже в трехочковой лиге, где количество шутеров увеличилось в разы и выделяться на их фоне стало значительно сложнее.

Не знаю, у меня вот такие впечатления.
+21
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Константин Морозов
Неоднозначное ощущение конечно вызывает его карьера, безусловно он один лучших игроков когда либо игравших в лиге. То ли время пролетело мимолётно, то ли ярких вспышек в карьеры Мело было не достаточно для игрока столь высокого таланта.
+17
0
+17
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ты не прав
Прикиньте, а есть люди, которые не видят Кармело в зале славы.(Причем Тимака они рады там видеть, уверен)

топ10 по очкам за всю историю, 10 мвз, 6 аллнба, скоринг чемпион. У многих кто в зале даже этого нет. А у Мэло еще эталонная карьера в сборной и один из лучших дебютных сезонов в колледже за всю историю. Стыд и срам

Мэло, конечно, сам просрал все что мог, но он даже так собрал выдающийся резюме
+14
-3
+11
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Djoyin
На доске почёта в НБА Кармело самое место
+10
0
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Данияр Сергалиевич
Ответ Djoyin
На доске почёта в НБА Кармело самое место
Легенда топ в своем прайме 100%
+5
-2
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ExplodingSun
Ответ noke
Зал славы за нереализованный потенциал. Очень странное включение будет.
Всем бы такой нереализованнный потенциал. Кармело заслужил находиться в Зале Славы 100%.
+3
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Air Rodman
Несомненно, Кармело попадёт в Зал Славы. Но, скорее, просто за долгожительство в статусе звезды, а не за спортивное мастерство.
Я был удивлён, когда посмотрел, что его карьерный атакующий рейтинг ORtg = 108, а защитный DRtg = 109. То есть, получается, конфуз: Кармело на площадке за 100 атак пропускал больше, чем забивал (108-109= -1 очко). А любой игрок из разряда звёзд имеет эту разницу существенно больше нуля. Для сравнения герои нынешнего дня: Батлер по карьере 122-107=+15. Йокич по карьере 125-107=+18.
+3
-1
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jqzn88xn6n
Карамельный делал стиль на площадке. Грустно осознавать, что такие фигуры уходят, но к сожалению пришло время. Сейчас с улыбкой вспоминаю тот самый данк после перехвата. Эти моменты запоминаются на всю жизнь. Перстень? Да и Бог с ним. Покажи всем 3 олимпийские медали. Для меня это баскетболист с большой буквы. Баскетбол - лучшая игра с мячом. Спасибо за за все, МЭЛО! Фанат из Борисово.
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carmelo hot sause
Ответ noke
Четыре сезона после скоринг чампа, когда он не попадал в ПО. И один сезон до, когда у него была посредственная стата с мусорным процентом, седьмое место и привычный вылет 4-1 в первом раунде. Лень было расписывать эти параметры в нескольких предложениях, так что они были в одном предложении. Не думал, что это вызовет такие сложности. Во-вторых, да. Если ты в лиге теряешься на фоне "легендарных форвардов" - то ты не легендарный форвард. Впрочем, в ХоФ пихают столько странных людей, что удивления нет. Просто очередной факт странного отношения к своему "залу славы".
На фоне кого он терялся? ЛеБрона и Дюранта? Там абсолютно любой потеряется. Вторая сборная сезона - это как первый после этих двух Богов.
Насчёт плей-офф - самым сильным партнёром Мело за карьеру является кто? Травматик Амаре, престарелые Биллапс и Айверсон или не показавший ничего в дальнейшем Порзингис? Не надо говорить, что он сам так выбрал клубы, что не было сильных тиммейтов. Мы говорим уже сейчас по факту его карьеры.
А ещё он выходил в финал конфы с ЭНТОНИ КАРТЕРОМ в стартовой пятёрке. Знаешь такого? Не будь там олл-стар состава Лейкерс, может и в финал бы смогли пройти.
Остальное завтра в школе расскажешь.
Для всех Мело железный ХОФер, но у noke он никто
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TexasLonghorns
Ответ noke
4 - Оллнба - третья сборная. Оллстар дутые, 5 из них он не заслужил, ни собственной статистикой ни результатами команды, не попадавшей в плей-офф. Попал за личную популярность и голосующий Нью-Йорк. Один скоринг чамп - награда, которая вообще практически никого не интересует. Что там выдающегося в резюме-то?
Ко всем перечисленному, он 3-ый олимпийский чемпион ,чемпион NCAA (причем играл не за самую сильную программу), перед мартовским безумием Сиракьюз была 20 в рейтинге. Да и, как показывает практика, даже его заслуг в НБА хватит, если в зале славы нашлось место Дивацу, Хардуэю и Уэбберу.
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ты не прав
Ответ Air Rodman
"но первые 11 лет он все-таки в плюсе". Ничего подобного. Не знаю, где вы смотрите его результаты, но basketball-reference.com безжалостен. Из 19 сезонов, он был в плюсе 8 раз, причем плюс был небольшой. И это касается только регулярки. В плейофф всё намного хуже, глубокий минус. Кармело игрок только с одним плюсом - мог забить, когда в удачный день поймает бросок. И всё. Ни паса, ни подбора, ни защиты, ни характера. По карьере не имеет ни одного (!) сезона, где его плюс-минус в защите был бы плюсовым, Defensive Plus Minus = - 1.2 по карьере. То есть с ним на площадке команда пропускала больше, чем без него. Зато приятный гламурный парень без вредных привычек и скандалов. Зато близкий друг Леброна, жена миллиардерша (или около того) и тусовался с важными людьми.
Я средний вывел по данным референса за первые 11 лет карьеры, мб обсчитался, но там был плюс. В по Мэло ужасен, тут спору нет. Вообще где то видел, что он в топ3 худших игроков по плюс минусу в пост сезоне, что вполне логично.

Но я бы эти цифры не считал определяющими, Паркер тоже в минусе по карьере(и в сезоне и в пост сезоне), а играл за одну из лучших защитных команд в истории. Но чемпион, мвп финала, уважаемый человек. Так что все можно было бы исправить, если бы Мэло не выбирал бабки каждый раз
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ты не прав
Ответ noke
Четыре сезона после скоринг чампа, когда он не попадал в ПО. И один сезон до, когда у него была посредственная стата с мусорным процентом, седьмое место и привычный вылет 4-1 в первом раунде. Лень было расписывать эти параметры в нескольких предложениях, так что они были в одном предложении. Не думал, что это вызовет такие сложности. Во-вторых, да. Если ты в лиге теряешься на фоне "легендарных форвардов" - то ты не легендарный форвард. Впрочем, в ХоФ пихают столько странных людей, что удивления нет. Просто очередной факт странного отношения к своему "залу славы".
Мэло явно не из плеяды великих, хз о чем ты. Только зал славы никогда и не был только для таких игроков.

Я тебе сразу написал, что по критериям зала славы - Мэло должен там быть. А то, что это не самая трудная задача, особенно последнее время, дак это не беда. Меня напрягает не уровень зала славы(плевать на него по большему счету), а то, что Мэло с резюме лучше, чем у многих резидентов , вызывает у кого то вопросы

офк тебе лень расписывать, потому что тебя в логический тупик тыкнули) Если тебя смущают выборы на мвз без ПО, то должен и смущать не выбор с выходом в постсезон. Но чет нет
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ты не прав
Ответ noke
4 - Оллнба - третья сборная. Оллстар дутые, 5 из них он не заслужил, ни собственной статистикой ни результатами команды, не попадавшей в плей-офф. Попал за личную популярность и голосующий Нью-Йорк. Один скоринг чамп - награда, которая вообще практически никого не интересует. Что там выдающегося в резюме-то?
Во-первых, я в принципе должен был мимо пройти после 5 левых мвз. Во-первых, потому что ты туда заносишь сезон на втором месте в конфе. Ну бог с ним, скорее всего ты ошибся. Бывает. Вот какой прикол. У Мэло 10 выходов в по в рамках первой звезды. Из них 7 на супер конкурентном Западе нулевых. И в года, когда он был в по, он попал на мвз всего 6 раз. Это ты посчитал? А статистически Мэло всегда достоин был быть на мвз до перехода в оклу. Свои 20+ стабильно мусорил. Люди и за меньшее попадают

Во-вторых, ну третьи у него алл-нба. Мэло провел лучшие сезоны в лиге во времена, когда легендарных форвардов было больше всего в истории. Когда у тебя в конкурентах Дирки, Данканы, Гарнетты, Леброны и прочие Дюранты довольно сложно быть выше. Я , думаю, даже сам Мэло не считает себя лучше них хоть в чем то

Да по мне топ8(или 9) по очкам за карьеру вполне достаточно. Очки Мэло хоть и мало полезные были, но ачивка важная , нужная и как раз в духе зала славы

Ну и последнее. Если бы в Зал Славы брали великих победителей только из Нба, то мб Мэло и смотрелся бы лишним. Но туда берут за сборную(все отлично) и за колледж(эталон для первогодок). Ну и кого только не берут туда сейчас, Мэло явно не хуже некоторых попаданцев вроде Уэббера, Хардуэя или Тимака
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ExplodingSun
Ответ noke
В смысле "всем бы такой нереализованный потенциал"? К примеру, в прошлом году в зал славы введены Пау Газоль, Новицки, Тони Паркер и Дуэйн Уэйд. Кто из них обменял бы уровень реализации своего потенциала на уровень реализации потенциала Кармело? Не думаю, что среди членов зала славы найдётся много людей, готовых махнуться своей карьерой на карьеру Энтони. Один финал конференции? Серьёзно? За девятнадцать лет в лиге он даже не узнал как это - играть в финале. Он два раза первый раунд плей-офф проходил. Ни одного раза не был в первой сборной и только два раза - во второй. Один раз был третьим в гонке за МВП, один раз шестым и больше даже к десятке близко не подбирался. Если замазать громкое имя и личную популярность - в его карьере вообще нет ничего существенного.
Из перечисленных вами только Новинки был безоговорочно первой звездой команды, на момент, когда выигрывал чемпионат. Можно ещё протянуть Уэйда,но у него был очень заряженный после ухода из ЛАЛ Шакил.
И что-то мне подсказывает, что если бы Газоля спросили, хотел ли бы он обменять свое чемпионатов с Лейкерс на Золото Олимпиады, Пау бы очень, очень серьёзно задумался бы.
Я - не фанат Кармело, но стоит признать, что в отличие от более именитых товарищей Кармело в прайме не искал лёгких путей, объедившись с товарищами для фарма гаек.
А самое главное, что выделяет для меня Кармело от других: он был мастер.
И да, в зале славы есть товарищи и послабее.
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Notionalist Notionalist
Ответ noke
Четыре сезона после скоринг чампа, когда он не попадал в ПО. И один сезон до, когда у него была посредственная стата с мусорным процентом, седьмое место и привычный вылет 4-1 в первом раунде. Лень было расписывать эти параметры в нескольких предложениях, так что они были в одном предложении. Не думал, что это вызовет такие сложности. Во-вторых, да. Если ты в лиге теряешься на фоне "легендарных форвардов" - то ты не легендарный форвард. Впрочем, в ХоФ пихают столько странных людей, что удивления нет. Просто очередной факт странного отношения к своему "залу славы".
Вторая-третья сборная сезона не равно теряешься на фоне...
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ты не прав
Ответ Air Rodman
Несомненно, Кармело попадёт в Зал Славы. Но, скорее, просто за долгожительство в статусе звезды, а не за спортивное мастерство. Я был удивлён, когда посмотрел, что его карьерный атакующий рейтинг ORtg = 108, а защитный DRtg = 109. То есть, получается, конфуз: Кармело на площадке за 100 атак пропускал больше, чем забивал (108-109= -1 очко). А любой игрок из разряда звёзд имеет эту разницу существенно больше нуля. Для сравнения герои нынешнего дня: Батлер по карьере 122-107=+15. Йокич по карьере 125-107=+18.
Мэло просто не для побед персонаж. А так статку мусорил, 10 лет в постсезоне играл(что для такого игрока на Западе 00х - вообще чудо), в истории остался. Ну и стоит понимать, что до Оклы его лучшим партнером был Билапс(уважение) и Айверсон(неуважение).

Кст, тоже знал, что Мэло в минусе по карьере, но первые 11 лет он все таки в плюсе, а после выбора остаться в Никс он закончился как баскетболист для всех фанатов

Чел трижды выбрал бабки, а значит сам заслужил как максимум намусорить 25± очков
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Air Rodman
Ответ ты не прав
Мэло просто не для побед персонаж. А так статку мусорил, 10 лет в постсезоне играл(что для такого игрока на Западе 00х - вообще чудо), в истории остался. Ну и стоит понимать, что до Оклы его лучшим партнером был Билапс(уважение) и Айверсон(неуважение). Кст, тоже знал, что Мэло в минусе по карьере, но первые 11 лет он все таки в плюсе, а после выбора остаться в Никс он закончился как баскетболист для всех фанатов Чел трижды выбрал бабки, а значит сам заслужил как максимум намусорить 25± очков
"но первые 11 лет он все-таки в плюсе".

Ничего подобного. Не знаю, где вы смотрите его результаты, но basketball-reference.com безжалостен. Из 19 сезонов, он был в плюсе 8 раз, причем плюс был небольшой. И это касается только регулярки. В плейофф всё намного хуже, глубокий минус.

Кармело игрок только с одним плюсом - мог забить, когда в удачный день поймает бросок. И всё. Ни паса, ни подбора, ни защиты, ни характера. По карьере не имеет ни одного (!) сезона, где его плюс-минус в защите был бы плюсовым, Defensive Plus Minus = - 1.2 по карьере. То есть с ним на площадке команда пропускала больше, чем без него. Зато приятный гламурный парень без вредных привычек и скандалов. Зато близкий друг Леброна, жена миллиардерша (или около того) и тусовался с важными людьми.
+1
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noke
Ответ ExplodingSun
Всем бы такой нереализованнный потенциал. Кармело заслужил находиться в Зале Славы 100%.
В смысле "всем бы такой нереализованный потенциал"? К примеру, в прошлом году в зал славы введены Пау Газоль, Новицки, Тони Паркер и Дуэйн Уэйд. Кто из них обменял бы уровень реализации своего потенциала на уровень реализации потенциала Кармело?
Не думаю, что среди членов зала славы найдётся много людей, готовых махнуться своей карьерой на карьеру Энтони.
Один финал конференции? Серьёзно? За девятнадцать лет в лиге он даже не узнал как это - играть в финале. Он два раза первый раунд плей-офф проходил. Ни одного раза не был в первой сборной и только два раза - во второй. Один раз был третьим в гонке за МВП, один раз шестым и больше даже к десятке близко не подбирался. Если замазать громкое имя и личную популярность - в его карьере вообще нет ничего существенного.
+1
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