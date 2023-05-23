« » поздравила знаменитого форварда Кармело Энтони, который в понедельник объявил о завершении карьеры.

В 2018 году «Хоукс» выменяли Энтони из «Оклахомы». Кармело числился игроком клуба из Джорджии на протяжении пяти дней, после чего его контракт был выкуплен.

«Атланта» выложила в социальных сетях фотографию майки Энтони с подписью: «Потрясающая карьера. Поздравляем, ».

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