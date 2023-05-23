«Атланта» поздравила Кармело Энтони после объявления о завершении карьеры

Теги Атланта Кармело Энтони НБА фото Баскетбол

«Атланта» поздравила знаменитого форварда Кармело Энтони, который в понедельник объявил о завершении карьеры.

В 2018 году «Хоукс» выменяли Энтони из «Оклахомы». Кармело числился игроком клуба из Джорджии на протяжении пяти дней, после чего его контракт был выкуплен.

«Атланта» выложила в социальных сетях фотографию майки Энтони с подписью: «Потрясающая карьера. Поздравляем, Кармело Энтони».

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Соцсети «Атланты»

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3 комментария

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ID89
Должны повесить майку под своды арены
+11
0
+11
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Tim Timson
Ответ ID89
Должны повесить майку под своды арены
уже висит. и Капелу выкинули из состава поэтому)
+3
0
+3
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scorp19
Похоже на издёвку
0
0
0
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