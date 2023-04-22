Тайлер Хирро перенес операцию на руке, пропустит минимум 6 недель

Теги травмы Майами Милуоки НБА НБА плей-офф Тайлер Хирро Баскетбол

Защитник «Хит» Тайлер Хирро в пятницу перенес операцию по поводу перелома третьей и четвертой пястных костей правой руки.

Хирро пропустит как минимум 6 недель.

Тайлер получил травму бросковой руки в первом матче серии с «Милуоки» (130:117, 1-0).

Это произошло после того, как игрок «рыбкой» прыгнул на паркет в концовке первой половины, пытаясь выхватить мяч. Тайлер успел набрать 12 очков при 5 из 9 с игры за 19 минут.

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