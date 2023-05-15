Эрик Споэльстра о состоянии Хирро: «В первой игре с «Бостоном» не сыграет, так пойдет?»

Главного тренера «Майами» на командной тренировке в понедельник спросили, в каком состоянии находится защитник , выбывший с переломом во время серии с «Бакс (4-1).

«Обнадеживает про травму руки то, что с ней все равно можно делать некоторые упражнения, но он не может бросать, не может вести мяч. У меня нет новостей. Он не сыграет в среду, так пойдет?» – сказал тренер, улыбаясь.

«Бостон» примет « » в первом матче серии в ночь на четверг, 18 мая, в 03:30 по московскому времени.

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