Эрик Споэльстра о состоянии Хирро: «В первой игре с «Бостоном» не сыграет, так пойдет?»

Теги Бостон Майами НБА Эрик Споэльстра Тайлер Хирро Баскетбол

Главного тренера «Майами» Эрика Споэльстру на командной тренировке в понедельник спросили, в каком состоянии находится защитник Тайлер Хирро, выбывший с переломом во время серии с «Бакс (4-1).

«Обнадеживает про травму руки то, что с ней все равно можно делать некоторые упражнения, но он не может бросать, не может вести мяч. У меня нет новостей. Он не сыграет в среду, так пойдет?» – сказал тренер, улыбаясь.

«Бостон» примет «Майами» в первом матче серии в ночь на четверг, 18 мая, в 03:30 по московскому времени.

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6 комментариев

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Van
Хирро, когда получил травму: "Восстановлюсь к финалу"

Люди тогда: 😅
Люди сейчас: 🤨
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Sonder
Ответ Вялый Харден
не пойдет. Хирро обещал, что будет здоров к финалу. Финал конфы стартует 18 мая для нас. И он команде нужен как никогда, ротация итак никакущая Фокс же с переломом играл два матча? Тем более что на бросковой руке, что мешает этому молодому человеку начать форсировать свой выход?
так до финала еще 2 недели
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Вялый Харден
Ответ Sonder
так до финала еще 2 недели
пока он будет сидеть сопли жевать - финала может и не случиться
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