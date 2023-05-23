Алексей Швед посетил лайнер, посвященный 100-летию ЦСКА

Теги ЦСКА Алексей Швед видео Единая лига ВТБ Баскетбол

Защитник ЦСКА Алексей Швед в понедельник посетил лайнер, который запустили по Москве-реке в честь 100-летия клуба.

Игроку уже сняли шейный корсет, который он носил после нападения в центре Москвы.

Швед был избит 1 мая у ресторана на Большой Никитской улице и доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. 9 мая игрока выписали из больницы.

Баскетбольному клубу и обществу ЦСКА 29 апреля исполнилось 100 лет.

В течение двух дней корабль, оформленный в красно-синих цветах армейского клуба, будет курсировать по Москве-реке. Он отходит с Северного речного вокзала.

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Нападавшие задержаны

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эдуард Элверс
При всём уважении Швед второй год ничего не может показать в ПО Единой лиги. Ну разве что вот также мяч крутить и улыбаться.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий