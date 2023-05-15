Алексей Швед: «Хочу играть еще четыре‑пять сезонов»

Теги ЦСКА Алексей Швед Единая лига ВТБ Баскетбол

Защитник ЦСКА Алексей Швед рассказал о своей контрактной ситуации и карьерных планах.

– Что с твоим будущим? Ведь контракт с ЦСКА заканчивается по окончании сезона.

– Нет, не разговаривали еще. Пока идет сезон. Мой агент начнет этим заниматься в ближайшее время. Я продолжаю играть. Хочу еще играть сезонов четыре‑пять. Чувствую себя отлично!

– Четыре-пять?

– Да, у меня такой настрой! С каждым годом все меняется.

Вечером 1 мая неизвестные напали на Шведа около одного из московских ресторанов, спортсмен получил черепно‑мозговую травму с переломами костей черепа и ушибом головного мозга.

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Что известно на данный момент

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1 комментарий

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Olga.t
Сейчас главное - восстановление здоровья!!
И тогда 4-5 сезонов станут реальностью.
Болельщики будут рады возвращению Алексея... Лечись Алексей, мы тебя ждём!
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