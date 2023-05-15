Алексей Швед: «Хочу играть еще четыре‑пять сезонов»

Защитник ЦСКА Алексей Швед рассказал о своей контрактной ситуации и карьерных планах.

– Что с твоим будущим? Ведь контракт с ЦСКА заканчивается по окончании сезона.

– Нет, не разговаривали еще. Пока идет сезон. Мой агент начнет этим заниматься в ближайшее время. Я продолжаю играть. Хочу еще играть сезонов четыре‑пять. Чувствую себя отлично!

– Четыре-пять?

– Да, у меня такой настрой! С каждым годом все меняется.

Вечером 1 мая неизвестные напали на Шведа около одного из московских ресторанов, спортсмен получил черепно‑мозговую травму с переломами костей черепа и ушибом головного мозга.

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Что известно на данный момент