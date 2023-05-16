ЦСКА представил сюжет о 5-м матче серии за 3-е место против «Зенита»

Московский ЦСКА представил видеосюжет о пятом матче серии за 3-е плей-офф лиги место против петербургского «Зенита».

Армейцы одержали четвертую победу в серии (82:79, 4-1) и завоевали бронзовые медали сезона-2022/23.

«Отлично, ребята выиграли. Смотрел все матчи. Первые матчи смотрел в больнице, последние – уже дома. Ребята – молодцы. Сегодня пришел в первый раз, рад был всех видеть, соскучился», – признался после игры защитник ЦСКА Алексей Швед, пропустивший серию из-за черепно‑мозговой травмы после избиения.

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