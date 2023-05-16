ЦСКА представил сюжет о 5-м матче серии за 3-е место против «Зенита»

Теги ЦСКА Алексей Швед видео Единая лига ВТБ Баскетбол

Московский ЦСКА представил видеосюжет о пятом матче серии за 3-е плей-офф Единой лиги место против петербургского «Зенита».

Армейцы одержали четвертую победу в серии (82:79, 4-1) и завоевали бронзовые медали сезона-2022/23.

«Отлично, ребята выиграли. Смотрел все матчи. Первые матчи смотрел в больнице, последние – уже дома. Ребята – молодцы. Сегодня пришел в первый раз, рад был всех видеть, соскучился», – признался после игры защитник ЦСКА Алексей Швед, пропустивший серию из-за черепно‑мозговой травмы после избиения.

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Нападавшие задержаны

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий