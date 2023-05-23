Леброн Джеймс пересек отметку в 8 тысяч набранных очков в плей-офф
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в понедельник пересек отметку в 8 тысяч набранных очков в плей-офф НБА.
Джеймс сделал это по ходу четвертой встречи финала Запада против «Денвера» (111:113, 0-4), в которой набрал 40 очков.
Джеймс стал первым в истории лиги, кому покорился данный рубеж. 4-кратный MVP с существенным отрывом лидирует по набранным очкам в плей-офф.
Далее располагаются Майкл Джордан (5 987 очков), Карим Абдул‑Джаббар (5 762), Кобе Брайант (5 640) и Шакил О’Нил (5 250).
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