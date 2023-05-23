Леброн Джеймс пересек отметку в 8 тысяч набранных очков в плей-офф

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА Карим Абдул-Джаббар НБА плей-офф Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в понедельник пересек отметку в 8 тысяч набранных очков в плей-офф НБА.

Джеймс сделал это по ходу четвертой встречи финала Запада против «Денвера» (111:113, 0-4), в которой набрал 40 очков.

Джеймс стал первым в истории лиги, кому покорился данный рубеж. 4-кратный MVP с существенным отрывом лидирует по набранным очкам в плей-офф.

Далее располагаются Майкл Джордан (5 987 очков), Карим Абдул‑Джаббар (5 762), Кобе Брайант (5 640) и Шакил О’Нил (5 250).

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19 комментариев

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Insamo217
Нормально он так в космос улетел в статистике
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boller_73
Вечный рекорд
+25
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Stivi M.D.
Это реально сумасшедшие цифры, еще лет 20 вряд ли кто-то побьет
+10
-2
+8
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Вася Пупкин
Разница между первым и вторым местом больше чем между вторым и двенадцатым.
+8
0
+8
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nik nik
Ответ Мурзин Ринат
Но найдутся те, для кого вылететь раньше финала почетнее , чем проиграть в финале) так называемая секта 6 из 6 !
Да хватит этих сект , каждый из них супер крутой , а кто лучший или самый великий это же все на вкус и цвет )))
+8
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Эфес Фридомович
Леба навсегда в сердечке, когда уйдёт будет тоскливо
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-1
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Антон Нестеренко
Ответ pele_kan
не положил последний лэй-ап, чтобы не портить круглое число) крутая стата канеш
До матча было 7983, поэтому сейчас 8023 и никаких круглых чисел нет, как намеренных промахов.
А вот журналисты... Молодцы
+8
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Мурзин Ринат
Но найдутся те, для кого вылететь раньше финала почетнее , чем проиграть в финале) так называемая секта 6 из 6 !
+15
-10
+5
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Serik Alik
Ответ Stivi M.D.
Это реально сумасшедшие цифры, еще лет 20 вряд ли кто-то побьет
Бери больше, лет 50, как мне кажется. Для того, чтобы просто приблизиться, к этим цифрам, нужно со старта карьеры играть в по, постоянно, без пропусков, а это означает, что играть нужно в контендере, + ты должен быть лидером команды и одним из главных скореров, если хочешь превзойти рекорд Леброна, а значит, и в регулярке нужно доминировать. Короче, нужен второй Леброн, но я не думаю, что мы в ближайшее время увидим такого игрока.
+5
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Вася Пупкин
Ответ Карлик на гормонах
Ждём статистику, у скольких команд в плейофф меньше очков, чем у одного Лебы)
Вулвз, Хорнетс, Пеликанс. Кстати, у Майкла в ПО тоже больше очков чем у принадлежащей ему команды )
+3
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Карлик на гормонах
Ждём статистику, у скольких команд в плейофф меньше очков, чем у одного Лебы)
+3
0
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pele_kan
не положил последний лэй-ап, чтобы не портить круглое число) крутая стата канеш
+6
-3
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Djoyin
Попробуй за карьеру в НБА в регулярных чемпионатах восемь тысяч очков набрать, если ты не хороший ролевик, а середнячок. Вряд ли получится. Тем удивительнее данное достижение
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Splin
Как Уэйн в НХЛ🫠✌️
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rembrandao
Многие даже в регулярке столько не набирают, а тут в ПО. Космос, конечно.
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rembrandao
P.S: справедливости ради, во времена Карима в ПО участвовало гораздо меньше команд, чем сейчас, так что и матчей было меньше (до 1975 года всего 8 команд). 16 команд в ПО стали участвовать только с 1984 года. Кроме того, в первом раунде играли сначала до 2 побед, а потом - до 3 побед.
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Андрей 13
Ответ Мурзин Ринат
Но найдутся те, для кого вылететь раньше финала почетнее , чем проиграть в финале) так называемая секта 6 из 6 !
И это после 4-0? 🤦‍♂️Секта.
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стряпчий
Ответ Serik Alik
Бери больше, лет 50, как мне кажется. Для того, чтобы просто приблизиться, к этим цифрам, нужно со старта карьеры играть в по, постоянно, без пропусков, а это означает, что играть нужно в контендере, + ты должен быть лидером команды и одним из главных скореров, если хочешь превзойти рекорд Леброна, а значит, и в регулярке нужно доминировать. Короче, нужен второй Леброн, но я не думаю, что мы в ближайшее время увидим такого игрока.
Нужно быть Леброном, если проще... только ещё более удачливым.
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