Звездный форвард «Лейкерс» в понедельник пересек отметку в 8 тысяч набранных очков в плей-офф НБА.

Джеймс сделал это по ходу четвертой встречи финала Запада против « » (111:113, 0-4), в которой набрал 40 очков.

Джеймс стал первым в истории лиги, кому покорился данный рубеж. 4-кратный MVP с существенным отрывом лидирует по набранным очкам в плей-офф.

Далее располагаются (5 987 очков), Карим Абдул‑ (5 762), Кобе Брайант (5 640) и Шакил О’Нил (5 250).

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