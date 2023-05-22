Малкольм Брогдон о критике со стороны: «Честно говоря, мне все равно. Все в наших руках»
Защтник «Бостона» Малкольм Брогдон пообщался с журналистами на следующее утро после поражения от «Майами» в 3-м матче подряд.
Брогдон заявил, что ему известно о критике команды со стороны, в том числе о словах Мэджика Джонсона.
«Честно говоря, мне все равно, что думают люди. Мне действительно все равно. У каждого будет свое мнение, но на самом деле все в руках парней, находящихся в этой раздевалке», – приводит слова Брогдона обозреватель «Селтикс» Джаред Уэйс.
Мэджик Джонсон после 3-й игры заявил: «За те 44 года, что я связан с НБА, ни разу не подумал, что увижу команду «Селтикс» – 17-кратных чемпионов лиги – сдавшейся и опускающей руки. Болельщики «Бостона» по всему миру наверняка в шоке и не понимают, что происходит».
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Брогдон просто зависим от партнеров, а мяч у Бостона не двигается совсем. 2-3 атаки нормально проведут, а потом единалить начинают.
Когда ему дают свободные броски он отлично поливает, и свои 15 очков со скамейки дает с хорошим процентом.