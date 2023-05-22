Малкольм Брогдон о критике со стороны: «Честно говоря, мне все равно. Все в наших руках»

Защтник «Бостона» пообщался с журналистами на следующее утро после поражения от « » в 3-м матче подряд.

Брогдон заявил, что ему известно о критике команды со стороны, в том числе о словах .

«Честно говоря, мне все равно, что думают люди. Мне действительно все равно. У каждого будет свое мнение, но на самом деле все в руках парней, находящихся в этой раздевалке», – приводит слова Брогдона обозреватель «Селтикс» Джаред Уэйс.

Мэджик Джонсон после 3-й игры заявил: «За те 44 года, что я связан с , ни разу не подумал, что увижу команду «Селтикс» – 17-кратных чемпионов лиги – сдавшейся и опускающей руки. Болельщики « » по всему миру наверняка в шоке и не понимают, что происходит».

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