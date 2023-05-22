Малкольм Брогдон о критике со стороны: «Честно говоря, мне все равно. Все в наших руках»

Теги Мэджик Джонсон Бостон Майами НБА НБА плей-офф Малкольм Брогдон Баскетбол

Защтник «Бостона» Малкольм Брогдон пообщался с журналистами на следующее утро после поражения от «Майами» в 3-м матче подряд.

Брогдон заявил, что ему известно о критике команды со стороны, в том числе о словах Мэджика Джонсона.

«Честно говоря, мне все равно, что думают люди. Мне действительно все равно. У каждого будет свое мнение, но на самом деле все в руках парней, находящихся в этой раздевалке», – приводит слова Брогдона обозреватель «Селтикс» Джаред Уэйс.

Мэджик Джонсон после 3-й игры заявил: «За те 44 года, что я связан с НБА, ни разу не подумал, что увижу команду «Селтикс» – 17-кратных чемпионов лиги – сдавшейся и опускающей руки. Болельщики «Бостона» по всему миру наверняка в шоке и не понимают, что происходит».

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4 комментария

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celtics7
Ответ сейяр снайпер
Его уровень игры не для Бостона, а для детройта
Началось...
Брогдон просто зависим от партнеров, а мяч у Бостона не двигается совсем. 2-3 атаки нормально проведут, а потом единалить начинают.
Когда ему дают свободные броски он отлично поливает, и свои 15 очков со скамейки дает с хорошим процентом.
+8
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Вялый Харден
ну на вас уже рыбацкий костюм и спининги в одной руке, осталось взять наживку во вторую - и будет полный комплект
+1
-1
0
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Misson
У Брогдона в серии с Майами: 36 минут и 19 очков в первой игре, 26 минут и 13 очков во второй игре и 18 минут и 0 очков в третьей. Весьма красноречиво.
0
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