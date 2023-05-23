Энес Кантер Фридом подколол Леброна Джеймса после вылета из плей-офф
Бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом посмеялся над форвардом «Лейкерс» Леброном Джеймсом после поражения от «Денвера» в финале Запада и вылета из плей-офф.
Кантер опубликовал эмодзи «👑»🧹
Часто критикующий Джеймса экс-центровой сделал акцент на сухом поражении его команды в серии с «Наггетс» – 0-4.
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Напомним, как дела обстояли вне интернета(2021 на дворе):
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после матча регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс» (108:130) ответил на критику со стороны центрового соперников Энеса Кантера.
«Он точно не является тем человеком, на которого я буду тратить свою энергию. Он постоянно что-то говорит про меня. Как мужчина он мог обратиться ко мне напрямую. Сегодня мы пересеклись в подтрибунном помещении, он мог подойти, но не сделал этого», – приводит слова Джеймса Bleacher Report.