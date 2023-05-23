Энес Кантер Фридом подколол Леброна Джеймса после вылета из плей-офф

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА Энес Кантер Фридом НБА плей-офф Баскетбол

Бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом посмеялся над форвардом «Лейкерс» Леброном Джеймсом после поражения от «Денвера» в финале Запада и вылета из плей-офф.

Кантер опубликовал эмодзи «👑»🧹

Часто критикующий Джеймса экс-центровой сделал акцент на сухом поражении его команды в серии с «Наггетс» – 0-4.

Румяный Йокич – в финале НБА. Почему лицо и руки Николы так краснеют?

Все соперники «Хит» проходят одинаковый цикл принятия. Гифки с Джимми Батлером сделают его менее болезненным

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MikeABLG
Ответ Cops noob pley
а сам то где?
В подвале Эрдогана наверное
+29
0
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
timson
каждый человек может закончить школу, но не каждый перестаёт быть школьником ))
+29
-1
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cops noob pley
а сам то где?
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mastadon
Кантера сама жизнь подколола)
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Оба штрафных Гранта Уильямса
Какая же он крыса)))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нина Гапорцина
он же там хотел какую то шокирующую правду рассказать про организацию вот вот, или это она и есть?)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TryHarden13
Его борьба...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Райли Карри
Последний раз Кантер играл в ПО в 20м году. Когда Леброн взял свой последний титул.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адмирал МакКряк
Энес Кантер Фридом и Метта Волд Пис - это разные люди?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Misson
Ответ Адмирал МакКряк
Энес Кантер Фридом и Метта Волд Пис - это разные люди?
Энес Кантер - идейный фрик-левак. Метта Волд - фрик-гопник. Между ними огромная разница!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Яма
На просторах инета найдётся немало ноунеймов подобного типа, если всех тащить в новости, в них можно просто утонуть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Идущий к реке
Чемпион мира по высказываниям в твиттере за работой, вышел в очередной финал)

Напомним, как дела обстояли вне интернета(2021 на дворе):
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после матча регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс» (108:130) ответил на критику со стороны центрового соперников Энеса Кантера.

«Он точно не является тем человеком, на которого я буду тратить свою энергию. Он постоянно что-то говорит про меня. Как мужчина он мог обратиться ко мне напрямую. Сегодня мы пересеклись в подтрибунном помещении, он мог подойти, но не сделал этого», – приводит слова Джеймса Bleacher Report.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
N-6 AlexanderX
Если бы этот правдолюб(кашИ) был последователен и писал свои любовные послания не только Леброну, но, например, и Мишутке, то его можно было бы хотя бы уважать. А так он просто внебрачная дочь Эрдогана.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей 13
Рассел Уэстбрук теперь не получит перстень... 🤷‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий