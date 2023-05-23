Бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом посмеялся над форвардом « » после поражения от « » в финале Запада и вылета из плей-офф.

Кантер опубликовал эмодзи «👑»🧹

Часто критикующий Джеймса экс-центровой сделал акцент на сухом поражении его команды в серии с «Наггетс» – 0-4.

Румяный Йокич – в финале НБА. Почему лицо и руки Николы так краснеют?

Все соперники «Хит» проходят одинаковый цикл принятия. Гифки с Джимми Батлером сделают его менее болезненным