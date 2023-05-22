Джефф Грин: «Мы должны завершить все в четвертом матче. Не можем дать Леброну вернуться к жизни»

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА Джефф Грин НБА плей-офф Баскетбол

Форвард «Денвера» Джефф Грин рассказал о настрое команды на четвертый матч финала Запада с «Лейкерс» при 3-0 в серии.

В истории НБА ни одна команда не отыгрывалась с 0-3 в плей-офф.

«Мы должны завершить все в четвертом матче, должны положить этому конец. Не можем дать Леброну вернуться к жизни.

Все должно завершиться в понедельник», – заявил Грин.

Нет, у Леброна ничего не припасено. «Лейкерс» все проигрывают «Наггетс» – уже 0-3

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11 комментариев

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Fazy10
хотелось бы два свипа и пусть к финалу готовятся чтоб отдохнувшие были обе команды
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Jazzzz
Game 4: интубация деда
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Ann Tretiakova
Ну это вряд ли)) офис клуба явно хотел бы закрыть серию дома , перед своими болельщиками )! Лишних пару лямов долларов на билетах еще никому не помешали)!
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MetaPeaceWorld
Этому Грину столько бы энтузиазма за Кливленд в 2018-ом против ГСВ
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timson
Рад персонально за дядю Грина. столько лет в лиге , был полезен во всех командах , есть трёшка, атлетизм , защита, рабочая этика. Надеюсь , что возьмёт гайку в этом году.
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Djoyin
Леброн играет после очень опасного повреждения, и мы ведь не знаем его опасений по этому поводу. Он ведь обычно геройствует до конца, пока вообще не свалится от боли
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Артем Кузнецов
Ответ Jazzzz
Game 4: интубация деда
На последней койке
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NikolayOss
Ответ Xell
К сожалению сегодня Лал будет бить вас и 60штрафных))
Так и запишем: без карманных судей не умеют играть.
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