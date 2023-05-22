Джефф Грин: «Мы должны завершить все в четвертом матче. Не можем дать Леброну вернуться к жизни»

Форвард « » рассказал о настрое команды на четвертый матч финала Запада с «Лейкерс» при 3-0 в серии.

В истории ни одна команда не отыгрывалась с 0-3 в плей-офф.

«Мы должны завершить все в четвертом матче, должны положить этому конец. Не можем дать Леброну вернуться к жизни.

Все должно завершиться в понедельник», – заявил Грин.

Нет, у Леброна ничего не припасено. «Лейкерс» все проигрывают «Наггетс» – уже 0-3