Джефф Грин: «Мы должны завершить все в четвертом матче. Не можем дать Леброну вернуться к жизни»
Форвард «Денвера» Джефф Грин рассказал о настрое команды на четвертый матч финала Запада с «Лейкерс» при 3-0 в серии.
В истории НБА ни одна команда не отыгрывалась с 0-3 в плей-офф.
«Мы должны завершить все в четвертом матче, должны положить этому конец. Не можем дать Леброну вернуться к жизни.
Все должно завершиться в понедельник», – заявил Грин.
Нет, у Леброна ничего не припасено. «Лейкерс» все проигрывают «Наггетс» – уже 0-3
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