Леброн Джеймс упустил возможность сравнять счет на последних секундах 4-го матча с «Наггетс»
«Денвер» в понедельник завершил финал Запада против «Лейкерс», победив соперника в четвертом матче со счетом 113:111, 4-0.
Форвард «озерников» Леброн Джеймс упустил возможность сравнять счет на последних секундах, когда его броску при «-2» помешали Аарон Гордон и Джамал Мюррэй.
Джеймс набрал 40 очков.
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ЛеБрон хотел сразу уйти в раздевалку, но молодец, одумался и респектнул Йокичу и Джамалу.