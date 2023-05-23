« » в понедельник завершил финал Запада против «Лейкерс», победив соперника в четвертом матче со счетом 113:111, 4-0.

Форвард «озерников» упустил возможность сравнять счет на последних секундах, когда его броску при «-2» помешали Аарон Гордон и .

Джеймс набрал 40 очков.

Snoop Dogg – голос болельщиков «Лейкерс»: истерики после поражений, выпендреж после побед, преклонение перед звездами