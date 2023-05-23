Леброн Джеймс упустил возможность сравнять счет на последних секундах 4-го матча с «Наггетс»

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА видео НБА плей-офф Аарон Гордон Джамал Мюррэй Баскетбол

«Денвер» в понедельник завершил финал Запада против «Лейкерс», победив соперника в четвертом матче со счетом 113:111, 4-0. 

Форвард «озерников» Леброн Джеймс упустил возможность сравнять счет на последних секундах, когда его броску при «-2» помешали Аарон Гордон и Джамал Мюррэй.

Джеймс набрал 40 очков.

Snoop Dogg – голос болельщиков «Лейкерс»: истерики после поражений, выпендреж после побед, преклонение перед звездами

Материалы по теме

47 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Кораблев
Вот и оценивать серию смысла нет - но ДЕД тянул все что мог. Полгода назад и про выход в плей-офф не думалось - а сейчас попав в 4 ку лучших огорчен, что не в финал.
+99
-5
+94
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Леброн где то умудрился аж 4 секунды отдохнуть.
+52
0
+52
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stivi M.D.
Как я и говорил раннее, серия была фулл на Леброне - не справился, увы, хотя по самоотдаче нет претензий
+56
-8
+48
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Demon_khv
охренеть, почти весь матч отыграл, 47:56
+47
-1
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Михеев
Спасибо Лейкерс за заключительную часть сезона и ПО. Денвер сильнее на сегодняшний день. Ничего страшного не произошло, нужно сохранить костяк команды. В ПО увидели именно команду, что радует. Леброн был хорош сегодня, Антоша нестабилен, что жаль, но несколько хороших матчей в ПО выдал. Ждем от АД большего в целом, Леброн еще хороший импакт даст в след сезоне, можно будет побороться. Майами-Денвер далеко не самая громкая вывеска для финала, но по делу. Желаю Йокичу статуэтку.
+37
-2
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TurboMen
Не хватило третьей опции, Расслел исчез в самый важный момент, а именно он этим игроком должен быть.
+32
0
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jaison (Jeison)
Ответ Isa Babaev
Сравнял бы Джордан в такой ситуации ? Сомнений нет
Ты уверен, что Джордан отбегал бы 48 минут в 38 лет?
+32
-5
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Ответ Misha_Sapunov
как уже писал раньше, по мне, ключевой запор был в прошлой атаке. за 50 сек до конца команда обязана сохранять комфортное последнее владение. в итоге брон стучал 20 сек, ничего не вышло, срочно сунул под перехват. в итоге остаётся 3 сек на атаку и почти ноль на последнее владение. этот тотально провальная ситуация. ты либо чудом забиваешь и выходишь на владение денвера на победу без шанса на ответ, либо мажешь и вот... это очень им повезло, что мюррей поспешил и оставил целых 4 сек. кароч все владение как последние годы лал. брон стучит, стучит, стучит и потом плюх.
Он очень сильно устал.
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Михеев
Ответ Gaval
антоша вам всем в глотку! какие плохие матчи он выдал? БЫЛИ ВЕЛИКИЕ И ПРОСТО ХОРОШИЕ. ДА БЕЗ НЕГО БЫ ВАС МЕМФИС В ОДНУ КАЛИТКУ СВИПНУЛ, И ГСВ тОЖЕ, а с денвером тока благодаря антоше лейкерс во всех играх был близок, если б в концовках все, кроме девиза, а особенно леброн не руинили, и надо же антоша виноват! конечно у него не залетали дичайшие выбросы как у денвера всю серию, и что? откуда вы ваще такие берётесь?
Проспись
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Misha_Sapunov
как уже писал раньше, по мне, ключевой запор был в прошлой атаке. за 50 сек до конца команда обязана сохранять комфортное последнее владение. в итоге брон стучал 20 сек, ничего не вышло, срочно сунул под перехват. в итоге остаётся 3 сек на атаку и почти ноль на последнее владение. этот тотально провальная ситуация. ты либо чудом забиваешь и выходишь на владение денвера на победу без шанса на ответ, либо мажешь и вот... это очень им повезло, что мюррей поспешил и оставил целых 4 сек. кароч все владение как последние годы лал. брон стучит, стучит, стучит и потом плюх.
+21
-8
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arnat Seidalin
Ответ Isa Babaev
Комментарий удален пользователем
С нынешним медиа, социальными сетями и прочим, он был бы как Морант с кучей скандалов.
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim_My
Великолепный матч выдал. В концовке как обычно)
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Добрейший Вечерочек
Тут не только Джамал помешал, но и Гордон кончиками пальцев достал мяч. И Йокич подстраховал добивание. Отличная командная защита!
ЛеБрон хотел сразу уйти в раздевалку, но молодец, одумался и респектнул Йокичу и Джамалу.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
трович
ЛеБрон Джеймс ушёл в раздевалку, не дожидаясь пятого матча
+18
-10
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джонни-массажист
Майкл бы такое зарешал......
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr.BadGuy
я не понимаю зачем Хэм дважды в последние 30 секунд брал таймаут, чтобы просто отдать мяч Леброну и тот тупо пер на всех. Никаких ложных забеганий, попыток растянуть защиту, или хотя бы просто вывести кого то на бросок. Тупо отдать мяч Леброну на дуге, а дальше таранить защину Денвера тушкой Леброна
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Trepov
Дэвис абсолютно один на трешке просит мяч
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
От души сыграл Король.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gaval
Ответ гилберт
Он очень сильно устал.
так иди отдохни а не пори всегдашнюю херню, абсурд какой то, кем он ваще себя возомнил, богом не меньше!
+11
-7
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Trepov
Ответ Isa Babaev
Сравнял бы Джордан в такой ситуации ? Сомнений нет
В 38? Он в по не вышел
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Edward XVII
Ответ Gaval
Комментарий удален модератором
тут про другого деда речь
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cash_flow
Ответ Gaval
и кому нужно это великолепие нужно?
Тем, кто любит баскетбол НБА. Ты смело можешь проходить мимо
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Радмил Кинзябулатов
Ответ Джонни-массажист
Майкл бы такое зарешал......
Сто пудов
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stanley_77
нихуа не решала
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Локоть Артеста
Почти все 48 минут отбегал😲
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий