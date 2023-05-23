Тимофей Мозгов поздравил Николу Йокича с выходом в финал НБА
«Денвер» в понедельник обыграл в Лос-Анджелесе «Лейкерс» со счетом 113:111 и завершил финальную серию Западной конференции всухую – 4-0.
На входе в подтрибунные помещения лидера «Наггетс» Николу Йокича поджидал экс-центровой клуба из Колорадо Тимофей Мозгов. Он обнял сербского баскетболиста.
Средние показатели серба в серии против «Лейкерс» – 27,8 очка, 14,5 подбора и 11,8 передачи за игру. Он признан самым ценным игроком финала Запада.
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Фото: Clutch Points
А аниме ава))
Йокич пришёл в Денвер спустя всего полгода после ухода оттуда Мозгова, в том сезоне Тимофей стабильно в стартовом составе выходил.
И в следующих сезонах друг против друга они 5 раз на площадку выходили.