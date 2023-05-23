Тимофей Мозгов поздравил Николу Йокича с выходом в финал НБА

Теги Денвер Лейкерс НБА фото Тимофей Мозгов НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

«Денвер» в понедельник обыграл в Лос-Анджелесе «Лейкерс» со счетом 113:111 и завершил финальную серию Западной конференции всухую – 4-0.

На входе в подтрибунные помещения лидера «Наггетс» Николу Йокича поджидал экс-центровой клуба из Колорадо Тимофей Мозгов. Он обнял сербского баскетболиста.

Средние показатели серба в серии против «Лейкерс» – 27,8 очка, 14,5 подбора и 11,8 передачи за игру. Он признан самым ценным игроком финала Запада.

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Фото: Clutch Points

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37 комментариев

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shooter77
Эпичное фото. Йокич с легендой...
+95
-2
+93
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Aleksey Dolmatov
Ответ T-h
В двух словах рассказал, как взять гайку
Этими двумя словами были "Саша Каун"
+80
0
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AEZAKMI228
Наши слоны 🤝💪🏻💪🏻
+69
-4
+65
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Cash_flow
Одно фото, две легенды 👏👏
+47
0
+47
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osipovdmitry
93+29 наша гордость💪
+45
-1
+44
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T-h
В двух словах рассказал, как взять гайку
+31
0
+31
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Malay Saratov
Ответ shooter77
Эпичное фото. Йокич с легендой...
Колян внукам будет рассказывать
+22
0
+22
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AEZAKMI228
Ответ Light Yagami
Офигеть, Мозгов на фото даже крупнее Джоукера выглядит, но, чтобы стать таким же крутым игроком, мозгов ему не хватило.
И че много таких игроков как йокич(2 мвп) в лиге?
А аниме ава))
+17
0
+17
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Lay's
https://youtu.be/jV6gxUzwTMk Видосик для тех, кому неохота на скрины смотреть)
+16
0
+16
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xamer 9
Ответ Light Yagami
Офигеть, Мозгов на фото даже крупнее Джоукера выглядит, но, чтобы стать таким же крутым игроком, мозгов ему не хватило.
Ему скорее таланта и усердия не хватило. А про мозги - это скорее ваш недостаток..
+19
-4
+15
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Алексей Кузнецов
Ответ Light Yagami
Офигеть, Мозгов на фото даже крупнее Джоукера выглядит, но, чтобы стать таким же крутым игроком, мозгов ему не хватило.
Тимофей чемпион НБА и более того, ему принадлежит рекорд по количеству набранных очков в одном матче финала для незадрафтованных игроков. Мало кто этим может похвастаться.
+12
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+12
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zjwjx8zk6y
Там ещё Влад Голдин был
+9
0
+9
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Лиллард унижатель!
Ответ Light Yagami
Офигеть, Мозгов на фото даже крупнее Джоукера выглядит, но, чтобы стать таким же крутым игроком, мозгов ему не хватило.
Мозгов чемпион НБА, а Йокич нет!
+8
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+8
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гилберт
Ответ shooter77
Эпичное фото. Йокич с легендой...
Как в анекдоте, чё эт за перец с Тимохой Мозговым?
+7
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+7
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Freddy Durst
Наши бигмазафакеры !!!!!
+8
-1
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Skeleton64
Как приятно видеть Тимофея и Николая рядом! И Никола не просто для галочки поздоровался; видно, что, хотя он был очень уставший, когда увидел Тимоху, заулыбался, подошёл, искренне приветствовал. Молодцы!
+5
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viewerigo
Ответ Ivan Ivanych
Ёкич, наверно, даже не знает его.
Почему это?
Йокич пришёл в Денвер спустя всего полгода после ухода оттуда Мозгова, в том сезоне Тимофей стабильно в стартовом составе выходил.
И в следующих сезонах друг против друга они 5 раз на площадку выходили.
+5
-1
+4
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Додик Аксель
Ответ Lay's
https://youtu.be/jV6gxUzwTMk Видосик для тех, кому неохота на скрины смотреть)
Спасибо. Обнимашки двух гигантов. И Коля вернулся по просьбе Тима, сделав селфи.
+4
0
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malinin
Ответ Свежий
Два больших белых мазафакера!
Там ещё Голдин пятюню отбил Николе и сфоткался с ним.
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rembrandao
Одна легенда Денвера поздравила другую)
+4
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sdds sdsd
Легенды
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гилберт
Вот кого не хватило Лейкерс.
+3
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Nikita Shevchenko
Легенда..и Йокич)
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Сергей Пузанков
Мозгову теперь гайку должны дать.
+2
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Nikolay
Легенда Лейкерс ))
+2
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