« » в понедельник обыграл в Лос-Анджелесе «Лейкерс» со счетом 113:111 и завершил финальную серию Западной конференции всухую – 4-0.

На входе в подтрибунные помещения лидера «Наггетс» поджидал экс-центровой клуба из Колорадо Тимофей Мозгов. Он обнял сербского баскетболиста.

Средние показатели серба в серии против «Лейкерс» – 27,8 очка, 14,5 подбора и 11,8 передачи за игру. Он признан самым ценным игроком финала Запада.

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Фото: Clutch Points