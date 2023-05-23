Никола Йокич – MVP финальной серии Западной конференции

Теги Мэджик Джонсон Денвер Лейкерс НБА видео НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич получил приз MVP финальной серии Западной конференции.

Награда названа в честь прославленного игрока НБА Мэджика Джонсона.

«Наггетс» в четырех матчах прошли «Лейкерс», впервые победив в конференции и выйдя в финал. Средние показатели серба в серии – 27,8 очка, 14,5 подбора и 11,8 передачи за игру.

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Нет, у Леброна ничего не припасено. «Лейкерс» все проигрывают «Наггетс» – уже 0-3

Йокич играет так волшебно, что улыбаются даже соперники. Леброн и Дэвис были в порядке, но вперед в серии вышел «Денвер»

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34 комментария

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ShowTime.
странно , почему не эмбид? ))))))
+89
-3
+86
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CoolTime
Хочется отметить еще Джамала конечно, невероятную серию провел: 32.5 очка - 6.3 подбора - 5.3 ассиста - 2.8 стила, 52,7% с игры, 40,5% 3хи
+69
0
+69
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shooter77
Странно даже сравнивать уровень Николы и МВП по квоте. Журналюги с правом голоса так измазались в этот раз, вовек не отмоются.
+51
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Budabuda
лицо эмбида иманжинировали?
+32
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Nikolay
Награда имени Мэджтка на арене Лейкерс, и свип.
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AEZAKMI228
Вспомнил камент на ютубе мол йокич это не талант который появляется раз в поколение, это талант который появляется раз в жизни
Пафосно конечно но так и есть
+28
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Vagant
Йокич первый игрок в истории лиги, который в финале конференции набрал в среднем за матч 25+/10+/10+
+20
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Денис Храпунов
Ответ Михаил Галкин
Невероятный игрок, Йокич. Такой талант, такая работоспособность. Чистое уважение за то, что благодаря ему мы снова видим олдскульный баскет!
Семифутер, основной боллхендлер команды, основной плеймейкер, ведёт нападение, собирает больше всех подборов, но и раздает больше всех передач, шмаляет трешки со степбеков. Чистый незамутненный олдскулл...
+14
0
+14
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Vagant
Ответ CoolTime
Хочется отметить еще Джамала конечно, невероятную серию провел: 32.5 очка - 6.3 подбора - 5.3 ассиста - 2.8 стила, 52,7% с игры, 40,5% 3хи
У Николы 51% с игры/47% с дуги
+10
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Digger2k
как говорится - меняю MVP регулярки на MVP конференции и, надеюсь, финала
+9
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+9
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Vlad Kulyba
Ответ ShowTime.
странно , почему не эмбид? ))))))
справедливости ради, именно этот титул мвп отобрать шансов не было никаких :)
+10
-2
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Михаил Галкин
Невероятный игрок, Йокич. Такой талант, такая работоспособность. Чистое уважение за то, что благодаря ему мы снова видим олдскульный баскет!
+7
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+7
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noke
Ответ ille_brus
А журналисты, голосуя за регулярку, должны были предвидеть результат ПО? Хватит уже Эмбида пихать в каждую новость про Николу. По регулярке они были +/- наравне. Никакой кражи МВП регулярки у Николы не было.
Была. До последнего отрезка Йокич был безусловным фаворитом, по игре, по эффективности, по раскрытию партнёров. Но потом резко пошёл накат в медиа, причём случилось это примерно после того, как Эмбиид пропустил матч с Денвером. Казалось бы вот, вопрос решён и тут все медийщики как один заговорили о том, что всё-таки немного предпочитают Эмбиида и всё стало ясно.
+6
-1
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alex023
Истинный МВП!!!
+5
-1
+4
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Костя Кот
он и в финале будет MVP
+4
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Стопы Зайона
Настоящий Мвп.
+4
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+4
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Вадим flanec
Всё справедливо, никаких сомнений, что Йокич лучший.
+3
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noke
Ответ kemp
Это средние показатели в серии? Получается, мог и Джамал получить мвп. Ассистов маловато)
Да мог. До последней игры - он бы и получил, думаю.
+4
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гилберт
Никола Йокич МВП.
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Яма
Всем сестрАм по серьгам
+1
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VERSER
Ответ ille_brus
Может быть лично для вас он и был безусловным фаворитом, но в целом не было такого, чтобы отдавали награду Йокичу. У Николы 24,5+11,9+9,8. У Эмбида 33,1+10,2+4,2. У Николы лучше проценты 2-3 очковых, а у Эмбида с линии и защита получше. Фила взяла больше побед на более сильном, по общему мнению, востоке. В очном противостоянии Эмбид также победил, набрав 47 при 57% трех, тогда как Никола набрал только 24. По одному матчу нельзя делать выводы? Ну да, куда логичнее делать выводы по пропущенной Джоэлом игре. По сезону есть стата, где впереди Йокич, есть где Эмбид. Я это все не к тому, что Йокич не заслужил МВП регулярки, а к тому, что его соперник заслужил +/- так же, чтобы кричать "караул". Тут, по всей видимости, решает, что один - белый славянин с репутацией добряка с чувством юмора, а другой - черный с повышенным эго. Но это не имеет никакого отношения непосредственно к баскетболу непосредственно в регулярке.
Есть одна проблема. В награде есть слово "ценный". Так вот, сравните net.рейтинги этих двух игроков и всё станет ясно. Ах да, еще Филадельфия без Эмбиида имеет лучший процент побед.
+1
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Isa Babaev
Король 👑
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Hobotok
А судьи кто? Интересно кто и на основе чего решение принимает
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Prestidigitator
Ответ Danya Black
Где-то посмеялся Джамал Мюррей, у которого украли награду..
Хорошо быть тобой.
"Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты тупой."
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kemp
Ответ CoolTime
Хочется отметить еще Джамала конечно, невероятную серию провел: 32.5 очка - 6.3 подбора - 5.3 ассиста - 2.8 стила, 52,7% с игры, 40,5% 3хи
Это средние показатели в серии? Получается, мог и Джамал получить мвп. Ассистов маловато)
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