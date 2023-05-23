Никола Йокич – MVP финальной серии Западной конференции
Центровой «Денвера» Никола Йокич получил приз MVP финальной серии Западной конференции.
Награда названа в честь прославленного игрока НБА Мэджика Джонсона.
«Наггетс» в четырех матчах прошли «Лейкерс», впервые победив в конференции и выйдя в финал. Средние показатели серба в серии – 27,8 очка, 14,5 подбора и 11,8 передачи за игру.
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Нет, у Леброна ничего не припасено. «Лейкерс» все проигрывают «Наггетс» – уже 0-3
Йокич играет так волшебно, что улыбаются даже соперники. Леброн и Дэвис были в порядке, но вперед в серии вышел «Денвер»
Пафосно конечно но так и есть
"Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты тупой."