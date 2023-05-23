«Денвер» впервые в истории стал победителем Западной конференции

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«Денвер» в понедельник обыграл в Лос-Анджелесе «Лейкерс» со счетом 113:111 и завершил финальную серию Западной конференции всухую – 4-0.

«Наггетс» впервые за 47 сезонов в НБА первенствуют в конференции и станут участником финальной серии плей-офф.

Первым трофей над головой поднял главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун.

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28 комментариев

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Oleg Devitaltivskii
Жду что после финала Йокич напишет в твиттере Эмбиду:
«Поздравляю с МВП, извини раньше времени не было, в финале играл»
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Insamo217
Я думаю меньше всего финалу Денвер - Маями рад Адам Сильвер. Это какая вывеска была бы ЛАЛ - Бостон. Просто мечта для маркетинга. Помимо исторического противостояния, это еще противостояние старого льва, лучшего игрока поколения, который в этой сезоне побил вечный рекорд по очкам и собрался в свой последний поход и молодого льва Тейтума, который хочет забрать корону. А по факту сербский беляш, играющий с видом, что как будто после смены на заводе решил с мужиками мячик побросать с одной стороны и Джимбо, которого абсолютно плевать на рейтинги, посевы, подвернутые лодыжки, какие партнеры у него рядом и попробуй ему хоть кто нить слово скажет (привет Грант Вильямс) с другой стороны просто вынесли обоих фаворитов. Это будет крутой финал!
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DevilBrO
Ответ 711M
это кстати странно: клипперс считают проклятой франшизой за 50 лет без больших финалов - почему никто не говорил так про денвер? с победой, джамал, никола, ксп, гордон, мпд - у вас получилось разрушить бооольшущее проклятие!
Просто Денвер не собирал звёзд а драфтил их. То что в итоге они наконец вышли в финал и скорее всего его выиграют, заслуга штаба и преданных игроков. Клипперс же всю свою современную историю собирали всех кого могли, но по итогу всех их звезды оказались хрустальными
+28
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711M
это кстати странно: клипперс считают проклятой франшизой за 50 лет без больших финалов - почему никто не говорил так про денвер? с победой, джамал, никола, ксп, гордон, мпд - у вас получилось разрушить бооольшущее проклятие!
+19
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FaithDevotion
Ответ 711M
это кстати странно: клипперс считают проклятой франшизой за 50 лет без больших финалов - почему никто не говорил так про денвер? с победой, джамал, никола, ксп, гордон, мпд - у вас получилось разрушить бооольшущее проклятие!
Вероятно, к Клипперс просто сравнительно больше внимания приковано - оттого и вот.
Ну и Наггетс всё же не проводили таких манёвров, как приобретение Леонарда и Джорджа
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Mr@k
Ответ Insamo217
Я думаю меньше всего финалу Денвер - Маями рад Адам Сильвер. Это какая вывеска была бы ЛАЛ - Бостон. Просто мечта для маркетинга. Помимо исторического противостояния, это еще противостояние старого льва, лучшего игрока поколения, который в этой сезоне побил вечный рекорд по очкам и собрался в свой последний поход и молодого льва Тейтума, который хочет забрать корону. А по факту сербский беляш, играющий с видом, что как будто после смены на заводе решил с мужиками мячик побросать с одной стороны и Джимбо, которого абсолютно плевать на рейтинги, посевы, подвернутые лодыжки, какие партнеры у него рядом и попробуй ему хоть кто нить слово скажет (привет Грант Вильямс) с другой стороны просто вынесли обоих фаворитов. Это будет крутой финал!
сербский беляш, играющий с видом, что как будто после смены на заводе решил с мужиками мячик побросать - ахахаха это пять!))
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Ярослав Гордеев
В прошлом году в Денвере праздновали хоккеисты, в этом, весьма вероятно, будут баскетболисты
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Игорь Северянин
Ответ Insamo217
Я думаю меньше всего финалу Денвер - Маями рад Адам Сильвер. Это какая вывеска была бы ЛАЛ - Бостон. Просто мечта для маркетинга. Помимо исторического противостояния, это еще противостояние старого льва, лучшего игрока поколения, который в этой сезоне побил вечный рекорд по очкам и собрался в свой последний поход и молодого льва Тейтума, который хочет забрать корону. А по факту сербский беляш, играющий с видом, что как будто после смены на заводе решил с мужиками мячик побросать с одной стороны и Джимбо, которого абсолютно плевать на рейтинги, посевы, подвернутые лодыжки, какие партнеры у него рядом и попробуй ему хоть кто нить слово скажет (привет Грант Вильямс) с другой стороны просто вынесли обоих фаворитов. Это будет крутой финал!
Да не так все плохо, звёзды должны быть в финале - звёзды есть в финале. Йокич против Йовича (зачеркнуто) Джимбо, Мюррэй против Адебайо. Значит, и просмотры будут. Раскрутят как надо!
+6
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Archer_Great
Ответ Mr@k
сербский беляш, играющий с видом, что как будто после смены на заводе решил с мужиками мячик побросать - ахахаха это пять!))
ты еще не видел видео, где он у себя на родине пришел в кольцо мячик покидать: реально дядя Коля, чуть ли не в трениках и майке-алкоголичке, который заглянул к шкетам на площадку))
+4
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Vagant
Ответ DevilBrO
Просто Денвер не собирал звёзд а драфтил их. То что в итоге они наконец вышли в финал и скорее всего его выиграют, заслуга штаба и преданных игроков. Клипперс же всю свою современную историю собирали всех кого могли, но по итогу всех их звезды оказались хрустальными
Никола был выбран 41м на драфте.
+3
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Локоть Артеста
Ответ Глеб Римский
Потому что Клипперс несколько раз в разные эпохи собирали звёздные составы и все равно оказывались далеко от титула, плюс высказывали амбиции про «первую команду города», а Денвер тихо мирно развивался и теперь в шаге от того, чтобы взять титул.
После выбора на драфте Блэйка Гриффина, почти у всех было ощущение что начнется новая эра в истории Клипперс.
+3
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Anton Chevychalov
Ответ 711M
это кстати странно: клипперс считают проклятой франшизой за 50 лет без больших финалов - почему никто не говорил так про денвер? с победой, джамал, никола, ксп, гордон, мпд - у вас получилось разрушить бооольшущее проклятие!
Там целая офигенная история с этим. Дело не только в сроке, но и в действиях команды. Недавно хороший ролик вышел на ютубе про то как владелец и менеджмент Клипперс куролесили на старте существования команды. Я правда не помню кто автор ролика.

Т.е. у Денвера просто так карта легла, а у Клипперс именно проклятье.
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Anton Chevychalov
Ответ Ярослав Гордеев
В прошлом году в Денвере праздновали хоккеисты, в этом, весьма вероятно, будут баскетболисты
Помню как однажды летом выиграли Кавальерс, а ноябре все ждали Кливленд в бейсболе, но те отлетели в финале 4:3, ведя 3:1 в серии.

Кстати бейсбол тогда выиграли Чикаго Кабс, прервав серию провалов, которая длилась 108 лет! Вот уж где цифры впечатляют.
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Николай Зеленкин
Ответ 711M
это кстати странно: клипперс считают проклятой франшизой за 50 лет без больших финалов - почему никто не говорил так про денвер? с победой, джамал, никола, ксп, гордон, мпд - у вас получилось разрушить бооольшущее проклятие!
дело еще в том, что у ЛАК до 2021 было 50 лет даже без финалов конференций хотя бы. потому и масштабнее разговоры о проклятье.
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Артём Зорн
Ответ 711M
это кстати странно: клипперс считают проклятой франшизой за 50 лет без больших финалов - почему никто не говорил так про денвер? с победой, джамал, никола, ксп, гордон, мпд - у вас получилось разрушить бооольшущее проклятие!
Потому что Клипперс команда из огромного рынка, ЛА есть ЛА, а Денвер это где-то в горах.
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Stephan Carrypenko
В случае Майами - Денвер, ну вот за кого болеть ?!))))))
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Глеб Римский
Ответ 711M
это кстати странно: клипперс считают проклятой франшизой за 50 лет без больших финалов - почему никто не говорил так про денвер? с победой, джамал, никола, ксп, гордон, мпд - у вас получилось разрушить бооольшущее проклятие!
Потому что Клипперс несколько раз в разные эпохи собирали звёздные составы и все равно оказывались далеко от титула, плюс высказывали амбиции про «первую команду города», а Денвер тихо мирно развивался и теперь в шаге от того, чтобы взять титул.
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skreamer
Итак, первый финалист уже известен.
Сегодня ночью станет известен второй.
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Notionalist Notionalist
То, что у Дэнвера стартовая пятерка сильнее было понятно, вся надежда была на более длинную скамейку ЛАЛ. Так казалось. А по факту, со скамейки зажигал Браун, а скамейка ЛАЛ смогла ответить только Хатимурой. Конечно, 1-2 матча следовало взять, но Мюррей был против.
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Cursed
Ответ 711M
это кстати странно: клипперс считают проклятой франшизой за 50 лет без больших финалов - почему никто не говорил так про денвер? с победой, джамал, никола, ксп, гордон, мпд - у вас получилось разрушить бооольшущее проклятие!
Клипперс до недавнего времени даже в финале конфы не были, плюс это команда с большого рынка, у денвера было 3 финала конфы до этого года точно
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Игорь Гуслев
Ответ 711M
это кстати странно: клипперс считают проклятой франшизой за 50 лет без больших финалов - почему никто не говорил так про денвер? с победой, джамал, никола, ксп, гордон, мпд - у вас получилось разрушить бооольшущее проклятие!
Потому что они прокляты не из-за этого, на них было проклятие второго раунда, котороя два года назад снял Пи Джи, так как они до этого ни разу за всю историю не играли в финале конфиренции, Денвер же выходил туда первый раз буквально на второй год после слияния лиг в 78 году
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Notionalist Notionalist
Ответ 711M
это кстати странно: клипперс считают проклятой франшизой за 50 лет без больших финалов - почему никто не говорил так про денвер? с победой, джамал, никола, ксп, гордон, мпд - у вас получилось разрушить бооольшущее проклятие!
Ещё недавно у Клипперс не было даже финалов конференции
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Адильхан Абдусаламов
Ответ Глеб Римский
Потому что Клипперс несколько раз в разные эпохи собирали звёздные составы и все равно оказывались далеко от титула, плюс высказывали амбиции про «первую команду города», а Денвер тихо мирно развивался и теперь в шаге от того, чтобы взять титул.
Тихо;мирно = 47 лет
Типа вот он образец выстраивания чемпионской команды )))
Да лучше уж громко и агрессивно,чем ждать полвека когда твоей команде повезёт в виде Йокича
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rembrandao
Ответ 711M
это кстати странно: клипперс считают проклятой франшизой за 50 лет без больших финалов - почему никто не говорил так про денвер? с победой, джамал, никола, ксп, гордон, мпд - у вас получилось разрушить бооольшущее проклятие!
Потому что Денвер - команда с маленького рынка, в отличие от ЛАК.
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rembrandao
Ответ DevilBrO
Просто Денвер не собирал звёзд а драфтил их. То что в итоге они наконец вышли в финал и скорее всего его выиграют, заслуга штаба и преданных игроков. Клипперс же всю свою современную историю собирали всех кого могли, но по итогу всех их звезды оказались хрустальными
Да уж, над ними какое-то проклятие висит. А ведь до этого были Гриффин, Пол (который вечно ломался в ПО), Элтон Брэнд (рвал ахилл), Дэнни Мэннинг (выбрали под 1-м пиком, порвал кресты в начале первого же сезона), Эрик Гордон (хронический травмат), Ливингстон (страшный перелом), Биллапс (начал ломаться сразу после перехода в Клипперс).
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