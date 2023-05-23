« » в понедельник обыграл в Лос-Анджелесе « » со счетом 113:111 и завершил финальную серию Западной конференции всухую – 4-0.

«Наггетс» впервые за 47 сезонов в НБА первенствуют в конференции и станут участником финальной серии плей-офф.

Первым трофей над головой поднял главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун.