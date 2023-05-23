«Денвер» впервые в истории стал победителем Западной конференции
«Денвер» в понедельник обыграл в Лос-Анджелесе «Лейкерс» со счетом 113:111 и завершил финальную серию Западной конференции всухую – 4-0.
«Наггетс» впервые за 47 сезонов в НБА первенствуют в конференции и станут участником финальной серии плей-офф.
Первым трофей над головой поднял главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун.
«Поздравляю с МВП, извини раньше времени не было, в финале играл»
Ну и Наггетс всё же не проводили таких манёвров, как приобретение Леонарда и Джорджа
Т.е. у Денвера просто так карта легла, а у Клипперс именно проклятье.
Кстати бейсбол тогда выиграли Чикаго Кабс, прервав серию провалов, которая длилась 108 лет! Вот уж где цифры впечатляют.
Сегодня ночью станет известен второй.
Типа вот он образец выстраивания чемпионской команды )))
Да лучше уж громко и агрессивно,чем ждать полвека когда твоей команде повезёт в виде Йокича