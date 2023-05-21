Команды Леброна Джеймса до этого сезона три раза проигрывали в серии плей-офф со счетом 0-3. Лишь однажды удалось выиграть 4-й матч
В субботу «Лейкерс» Леброна Джеймса проиграли на своей площадке «Денверу» в 3-м матче финальной серии плей-офф Западной конференции (108:119, 0-3).
До нынешнего сезона в карьере Джеймса было три случая, когда его команда уступала в серии плей-офф со счетом 0-3. Все – в финальной серии плей-офф. Лишь в одной серии Джеймсу удалось избежать поражения всухую.
В 2007 году «Кливленд» Леброна Джеймса проиграл «Сан-Антонио» Тима Данкана и Тони Паркера в финальной серии со счетом 0-4. В 4-м матче Джеймс набрал 24 очка (10 из 30 с игры), сделал 10 передач и 6 подборов.
В 2017-м «Кливленд» выиграл 4-й матч у «Голден Стэйт», но уступил в серии со счетом 1-4. В 4-м матче Джеймс отметился 31 очком (11 из 22 с игры), 11 передачами и 10 подборами.
В 2018-м «Кливленд» проиграл «Голден Стэйт» всухую – 0-4. В последнем матче на счету Джеймса – 23 очка (7 из 13 с игры), 8 передач и 7 подборов.
Показатели Джеймса в четвертых матчах при счете 0-3 в серии: 26,0 очка, 9,7 передачи, 7,7 подбора и 43% с игры.
Результат камбэков в истории НБА с 0-3 в серии – 0-149. 91 из них завершилась «свипом».
Нет, у Леброна ничего не припасено. «Лейкерс» все проигрывают «Наггетс» – уже 0-3
Забавно, кстати что в НХЛ целых 4 случая побед с 0-3
1994 - Denver Nuggets def. Utah Jazz (Western conference semifinals)
2003 - Dallas Mavericks def. Portland Trail Blazers (Western conference first round)