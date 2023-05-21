Команды Леброна Джеймса до этого сезона три раза проигрывали в серии плей-офф со счетом 0-3. Лишь однажды удалось выиграть 4-й матч

Теги Кливленд Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Баскетбол

В субботу «Лейкерс» Леброна Джеймса проиграли на своей площадке «Денверу» в 3-м матче финальной серии плей-офф Западной конференции (108:119, 0-3).

До нынешнего сезона в карьере Джеймса было три случая, когда его команда уступала в серии плей-офф со счетом 0-3. Все – в финальной серии плей-офф. Лишь в одной серии Джеймсу удалось избежать поражения всухую.

В 2007 году «Кливленд» Леброна Джеймса проиграл «Сан-Антонио» Тима Данкана и Тони Паркера в финальной серии со счетом 0-4. В 4-м матче Джеймс набрал 24 очка (10 из 30 с игры), сделал 10 передач и 6 подборов.

В 2017-м «Кливленд» выиграл 4-й матч у «Голден Стэйт», но уступил в серии со счетом 1-4. В 4-м матче Джеймс отметился 31 очком (11 из 22 с игры), 11 передачами и 10 подборами.

В 2018-м «Кливленд» проиграл «Голден Стэйт» всухую – 0-4. В последнем матче на счету Джеймса – 23 очка (7 из 13 с игры), 8 передач и 7 подборов.

Показатели Джеймса в четвертых матчах при счете 0-3 в серии: 26,0 очка, 9,7 передачи, 7,7 подбора и 43% с игры.

Результат камбэков в истории НБА с 0-3 в серии – 0-149. 91 из них завершилась «свипом».

Нет, у Леброна ничего не припасено. «Лейкерс» все проигрывают «Наггетс» – уже 0-3

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8 комментариев

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Stivi M.D.
Никто не побеждал с 0-3, но зафиксировано 3 случая в истории НБА, где команды с 0-3 делали 3-3.
Забавно, кстати что в НХЛ целых 4 случая побед с 0-3
+27
-3
+24
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carlitosway
в 2007 конечно шансов против пиковых сас вообще не было, а в 18 после монструзной первый игры от леброна, но драматического проигрыша и еще с учетом что леброн повредил руку после игры все было предрешенно
+12
-1
+11
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Stivi M.D.
Ответ problemzz9
интересно узнать сезоны и серии этих 3 случаев
1951 - Rochester Royals def. New York Knicks (NBA Finals)

1994 - Denver Nuggets def. Utah Jazz (Western conference semifinals)

2003 - Dallas Mavericks def. Portland Trail Blazers (Western conference first round)
+6
-1
+5
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problemzz9
Ответ Stivi M.D.
Никто не побеждал с 0-3, но зафиксировано 3 случая в истории НБА, где команды с 0-3 делали 3-3. Забавно, кстати что в НХЛ целых 4 случая побед с 0-3
интересно узнать сезоны и серии этих 3 случаев
+4
0
+4
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Goddemic
Ответ Djoyin
Может и продуют 4 игру, но этот поход в плей-офф лично для Леброна знаковый, потому что он стал лидером всех времён по выигранным сериям в плей-офф НБА - 41, а ещё может дойти до восьми тысяч очков в плей-офф за карьеру. И помним, что в этом сезоне обошёл Карима по очкам за карьеру в НБА. Хороший сезон на личном уровне
Хороший и на командном уровне. Ну не выигрывают команды, сменившие полсостава зимой, чемпионаты в сезон обменов. И так далеко зашли. Тут Леброн мог удивить, если бы это был Леброн 2020 хотя бы.
+3
0
+3
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Костя Кот
ооооотттпуск!
+3
-2
+1
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ Stivi M.D.
1951 - Rochester Royals def. New York Knicks (NBA Finals) 1994 - Denver Nuggets def. Utah Jazz (Western conference semifinals) 2003 - Dallas Mavericks def. Portland Trail Blazers (Western conference first round)
Ну тогда еще и интересно, как Седьмые игры прошли)
0
0
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