Леброн Джеймс и Джамал Мюррэй – в Топ-5 моментов 3-го матча «Денвер» – «Лейкерс»

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Джамал Мюррэй Баскетбол

НБА представила подборку лучших моментов третьего матча финала Западной конференции «Денвер» – «Лейкерс».

Топ-5 возглавили передачи Леброна Джеймса («Лейкерс») и Джамала МюррэяДенвер»).

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