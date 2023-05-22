Эди Тавареш: «Никто не верил в Чуса Матео. Теперь вы должны извиниться перед ним»

Центровой « » после победы в финале над « » отдал должное главному тренеру Чусу Матео.

«Матео верил в нас, тогда как остальные не верили ни в нас, ни в тренера, не верили, что он может выиграть Евролигу. У него потрясающая уверенность в себе, он верит в то, что дать принести команде. Он заслужил эту победу.

Я думаю, вы, ребята, должны извиниться перед ним. Было много критики и много сомнений по поводу Матео, люди называли имена самых разных тренеров из других команд, но никогда не упоминали его. Никто никогда не упоминал Мадрид в качестве претендента. У Мадрида есть шары. У Матео есть шары. Вы должны были упоминать его и Мадрид каждый раз», – заявил Тавареш.

Единственный смысл существования Лиги ВТБ – российские тренеры и игроки