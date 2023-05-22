Эди Тавареш: «Никто не верил в Чуса Матео. Теперь вы должны извиниться перед ним»
Центровой «Реала» Эди Тавареш после победы в финале Евролиги над «Олимпиакосом» отдал должное главному тренеру Чусу Матео.
«Матео верил в нас, тогда как остальные не верили ни в нас, ни в тренера, не верили, что он может выиграть Евролигу. У него потрясающая уверенность в себе, он верит в то, что дать принести команде. Он заслужил эту победу.
Я думаю, вы, ребята, должны извиниться перед ним. Было много критики и много сомнений по поводу Матео, люди называли имена самых разных тренеров из других команд, но никогда не упоминали его. Никто никогда не упоминал Мадрид в качестве претендента. У Мадрида есть шары. У Матео есть шары. Вы должны были упоминать его и Мадрид каждый раз», – заявил Тавареш.
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