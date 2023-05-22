«Реал» получит 1,76 млн евро за победу в Евролиге

По окончании «Финала четырех» распределяет призовой фонд за итоговые места в турнире. Как команда, занявшая первое место, « » получит самую большую сумму — 1 759 398 евро.

Проигравший в финале « » получит почти в два раза меньше – 996 992 евро. « » получит 879 699 за третье место, « » – 762 406 за четвертое.

Далее денежное вознаграждение за сезон-2022/23 распределилось таким образом: «Маккаби» – 703 759 евро, «Партизан» – 645 112, «Жальгирис» – 586 466, «Фенербахче» – 527 819, «Баскония» – 469 173, «Црвена Звезда» – 410 526, «Анадолу Эфес» – 351 880, «Милан» – 293 233, «Валенсия» – 234 586, «Виртус» – 175 940.

УНИКС впервые чемпион – как?! А что с ЦСКА, который играл в финалах 21 год подряд?