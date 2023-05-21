Александар Везенков: «Реал» выиграл чемпионат благодаря одному броску. Это баскетбол»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Реал Александар Везенков Баскетбол

Форвард «Олимпиакоса» Александар Везенков высказался о победном броске Серхио Юля («Реал») за 3 секунды до конца финального матча Евролиги.

«В последние минуты мы не контролировали игру в атаке. Мы провели несколько плохих поспешных атак. Мы смазали, а потом позволили им забросить несколько легких мячей.

В итоге все решал один бросок, 50 на 50. У них есть класс, у них есть игроки, способные забросить решающий мяч. Они выиграли чемпионат благодаря одному броску. Это баскетбол», – сказал Везенков.

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2 комментария

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hannibal ante portas
Александар Везенков: «Реал» набрал одним браском 79 очков
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Christos NB
Ответ hannibal ante portas
Александар Везенков: «Реал» набрал одним браском 79 очков
он имеет в виду что один бросок решил исход матча
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