Александар Везенков: «Реал» выиграл чемпионат благодаря одному броску. Это баскетбол»

Форвард « » высказался о победном броске Серхио Юля (« ») за 3 секунды до конца финального матча .

«В последние минуты мы не контролировали игру в атаке. Мы провели несколько плохих поспешных атак. Мы смазали, а потом позволили им забросить несколько легких мячей.

В итоге все решал один бросок, 50 на 50. У них есть класс, у них есть игроки, способные забросить решающий мяч. Они выиграли чемпионат благодаря одному броску. Это баскетбол», – сказал Везенков.

УНИКС впервые чемпион – как?! А что с ЦСКА, который играл в финалах 21 год подряд?