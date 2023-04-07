Кайри Ирвинг, Кристиан Вуд и Тим Хардуэй не помогут «Далласу» в матче против «Чикаго»
Кайри Ирвинг, Джош Грин, Макси Клебер, Кристиан Вуд и Тим Хардуэй не помогут «Далласу» в предстоящем матче с «Чикаго», сообщает журналист Тим Бонтемпс со ссылкой на команду.
Организация решила дать отдых ключевым игрокам в заключительной части сезона. Звездный разыгрывающий Лука Дончич остается «под вопросом». «Даллас» идет 11-м в конференции с результатом 38-42.
Десятое место на Западе находится вне контроля «Мэвс»: «Тандер» в случае победы над «Мемфисом» в воскресенье гарантированно попадут в плей-ин, а «Даллас» завершит выступление в сезоне.
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