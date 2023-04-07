Кайри Ирвинг, Кристиан Вуд и Тим Хардуэй не помогут «Далласу» в матче против «Чикаго»

Теги Даллас НБА Кайри Ирвинг Тим Хардуэй-младший Кристиан Вуд Макси Клебер Джош Грин Баскетбол

Кайри Ирвинг, Джош Грин, Макси Клебер, Кристиан Вуд и Тим Хардуэй не помогут «Далласу» в предстоящем матче с «Чикаго», сообщает журналист Тим Бонтемпс со ссылкой на команду.

Организация решила дать отдых ключевым игрокам в заключительной части сезона. Звездный разыгрывающий Лука Дончич остается «под вопросом». «Даллас» идет 11-м в конференции с результатом 38-42.

Десятое место на Западе находится вне контроля «Мэвс»: «Тандер» в случае победы над «Мемфисом» в воскресенье гарантированно попадут в плей-ин, а «Даллас» завершит выступление в сезоне.

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17 комментариев

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Lokomotiv__1992
Шапито там где Ирвинг ..
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Mr.BadGuy
10 раз десятое место под контролем Мавс. Если сольют точно его не займут
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Tim Timson
если такое произойдет, то Даллас просто станет посмешищем ибо эти игроки вообще то могут и не быть в Далласе осенью)
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scorp19
Слив
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serginn
Ответ edem_sandlar
Если Окла выиграет у Мемфиса, то у них будет 40 побед. В лучшем случае у банды Пончича будет тоже 40 побед. А в сезонной серии, вроде, 2-1 в пользу Оклы
Ну как-то некомильфо перед фанатами так сливаться, имея шанцы.
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edem_sandlar
Ответ serginn
напомните, почему Даллас не попадет в плейин? они же могут ещё обойти оклу по победам.
Если Окла выиграет у Мемфиса, то у них будет 40 побед. В лучшем случае у банды Пончича будет тоже 40 побед. А в сезонной серии, вроде, 2-1 в пользу Оклы
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бредихин
🤣🤣🤣🤣ну извините это уже не контролируемомо. Как можно в такой момент дать отдых.
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Tydeus
Чего-то я не понял, Тандер, что уже у Мефиса выиграли?
И про отдых тоже тупо: две игры в регулярке!
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Tolball
Даллас решил топ 10пик сохранить и по логике правильно,так как шансы,что Окла не выиграет у немотивированного Мемфиса маленькие.
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serginn
напомните, почему Даллас не попадет в плейин? они же могут ещё обойти оклу по победам.
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Korban Cobain
...na-na na-na. hey hey hey. good buy.
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Максим Макеев
аххахахахха отдых
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banderos
Игроки Чикаго, как я понимаю, тоже не помогут
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Алексей Иванов
Что то проорал с "Организация решила дать отдых ключевым игрокам в заключительной части сезона." Могли бы 2 игры и доиграть, потом уйма времени на отдых будет.
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Stan WarHammer
Зато пик сохранят.
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Вадим flanec
Так белый флажок можно было раньше кинуть, а не тянуть резину.
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Вадим Дзахоев
Белый флаг
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