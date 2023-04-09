«Даллас» в межсезонье может заинтересоваться Деандре Эйтоном
«Мэверикс» в предстоящем межсезонье могут заинтересоваться центровым «Финикса» Деандре Эйтоном, если команде удастся сохранить в своем составе разыгрывающего Кайри Ирвинга, сообщает журналист Bleacher Report Эрик Пинкус.
Согласно источникам в НБА, перед февральским дедлайном «Даллас» также присматривался к центровому «Индианы» Майлзу Тернеру и тяжелому форварду «Атланты» Джону Коллинзу.
«Даллас» в пятницу потерял шансы на выход в плей-офф, проиграв на своей площадке «Чикаго» (112:115).
«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?
Комментарии