«Даллас» в межсезонье может заинтересоваться Деандре Эйтоном

«Мэверикс» в предстоящем межсезонье могут заинтересоваться центровым « » , если команде удастся сохранить в своем составе разыгрывающего , сообщает журналист Bleacher Report Эрик Пинкус.

Согласно источникам в , перед февральским дедлайном «Даллас» также присматривался к центровому «Индианы» Майлзу Тернеру и тяжелому форварду «Атланты» Джону Коллинзу.

«Даллас» в пятницу потерял шансы на выход в плей-офф, проиграв на своей площадке «Чикаго» (112:115).

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?