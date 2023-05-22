Калеб Мартин: «Хотим взять реванш у «Бостона» за прошлый сезон»

Защитник « » объяснил, откуда у команды такой настрой на серию с « » (3-0) в финале Восточной конференци.

«Бостон» – тот соперник, которого мы хотели получить. Мы мечтали сойтись с командой, которая остановила нас в прошлом сезоне, нам нужен был еще один шанс.

Поэтому мы и играем с таким желанием, нам есть, что доказывать, мы пытаемся извлечь из этого преимущество. Мы хотим взять реванш», – заявил Мартин.

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