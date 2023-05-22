Калеб Мартин: «Хотим взять реванш у «Бостона» за прошлый сезон»

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Калеб Мартин Баскетбол

Защитник «Майами» Калеб Мартин объяснил, откуда у команды такой настрой на серию с «Бостоном» (3-0) в финале Восточной конференци.

«Бостон» – тот соперник, которого мы хотели получить. Мы мечтали сойтись с командой, которая остановила нас в прошлом сезоне, нам нужен был еще один шанс.

Поэтому мы и играем с таким желанием, нам есть, что доказывать, мы пытаемся извлечь из этого преимущество. Мы хотим взять реванш», – заявил Мартин.

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3 комментария

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Максим Яблонский
Этот Майами с таким запасом уничтожил двух главных контендеров Милуоки и Бостон, что за Денвер страшно. Нечего противопоставить этим монстрам, которые и в защиту могут, и в трехочоковый, и в средние и лейапы аля Леброн Батлера.
+13
0
+13
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NK23
Ответ Максим Яблонский
Этот Майами с таким запасом уничтожил двух главных контендеров Милуоки и Бостон, что за Денвер страшно. Нечего противопоставить этим монстрам, которые и в защиту могут, и в трехочоковый, и в средние и лейапы аля Леброн Батлера.
Ты чего, там фанатики бостона все еще верят в выход с 0-3))))))
Видимо выход на рыбалку
+8
0
+8
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Рустам Гарипов
Ответ Максим Яблонский
Этот Майами с таким запасом уничтожил двух главных контендеров Милуоки и Бостон, что за Денвер страшно. Нечего противопоставить этим монстрам, которые и в защиту могут, и в трехочоковый, и в средние и лейапы аля Леброн Батлера.
Йокич, Мюррей и ко
+3
-2
+1
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