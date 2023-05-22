Джейсон Тейтум: «Нужно забыть о разгроме и двигаться дальше. В следующем матче мы должны быть лучше»

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Джейсон Тейтум Баскетбол

Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум подвел итоги третьего матча финала Востока с «Майами» (102:128, 0-3).

«Сегодня для нас все непросто сложилось. Мы с самого начала игры теряли мяч. У нас не заладилось с броском, а соперник атаковал невероятно хорошо. И мы так и не пришли в себя.

Несмотря на этот разгром, нам нужно попытаться забыть все это и двигаться дальше. Готовиться, разбирать соперника, тренироваться, смотреть видео. Очевидно, что мы в очень непростом положении. Но нам надо показать свою гордость, отойти от этой игры и быть лучше во вторник», – сказал Тейтум.

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28 комментариев

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ФомаМаня
Такое тяжело забыть. После такого изнасилования надо к психологу долго ходить
+30
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Mizuntrope88
Забыл сказать, что полон уверенности
+21
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Homichus
Походу «лучшие игроки в мире» по мнению Тейтума такие — обделался, забыл; снова обделался, снова забыл… и по новой. А раз забыл, значит и не было такого. Нормаль.
+21
-1
+20
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scorp19
Ответ Xell
Следующий матч будет последний)И на рыбалочку отдыхать.
как лейкерсам прям
+14
-4
+10
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namankey
Ответ Xell
Да ладно Майами женятся на них)))
Если уж жениться, то только на Денвере)
+9
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Azamat Abdukadyroff
Можно еще
и о финале тоже забыть
+8
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Владимир Бойко
Ответ Dark Lion
Ну и где-ты выпендрежник. Ты же себя величайшим баскетболистом на данный момент назвал. А в итоге обделался
Как где? Там же и где династия мишек со стрелком морантом
+8
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hodor 12
А в пятом матче при счёте 0 - 4 мы вообще станем непобедимы..... Да?
+7
-1
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NK23
Это он говорил что он "лучший игрок на планете"?
+5
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Dark Lion
Ну и где-ты выпендрежник. Ты же себя величайшим баскетболистом на данный момент назвал. А в итоге обделался
+6
-1
+5
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beregost
Вот никогда не понимал эту фразу: "нам нужно забыть о поражении..." и т.п.
Не забывать надо, а помнить, анализировать, исправлять ошибки и пытаться брать реванш, а не просто "ну, это ещё один матч". Вы спортсмены или кто?)
+4
-1
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kiper88
Ответ Killyr
а чем Будет лучше? Тогда уж Нерса. Блин, лучше бы Стивенс вернулся к тренерству, такой позор происходит.
Стивенс точно так же позорно сливал важные игры
+2
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ЮАГ
Два брата-акробата: 1 из 14 дальних. (
"У нас не заладилось с броском."
Ну да, немного...)
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ГРУПА ЗИСК
можно проиграть крупнее, например - тоже будет достижение
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Алексей Никишин
Ага вы должны были во втором матче показать, но что-то не сложилось. Так что давайте там, залечивайте болячки, травмы и вперёд в следующем сезоне.
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Dmitry Trepov
Ответ beregost
Вот никогда не понимал эту фразу: "нам нужно забыть о поражении..." и т.п. Не забывать надо, а помнить, анализировать, исправлять ошибки и пытаться брать реванш, а не просто "ну, это ещё один матч". Вы спортсмены или кто?)
вспоминается Коби, который девочкам сказал возьмите кубок за 4 место и поставьте на самом видном месте и все время вспминайте о том что вы были четвертые!
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3pointmaster
- ну вот ты мне скажи, ну куда катимся?
- как куда? в гору! ответился оптимист Игорь Плахов в первом сезоне убойной силы.
также и Тэйтум сквозь розовые очки смотрит на уже проигранную серию
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Jazzzz
Лучше слейтесь уже, увольте Мазуллу и наймите Буденхольцера
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namankey
Хватило ума не говорить про камбэк, скорее намекает на гол престижа
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Anastasiia Khvorostova
Каждый раз одна шарманка 🤦
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Vgorodeslyakot
Пиар впереди паровоза. Потенциальные монстры на бумаге и в головах других уже монстры, а в принципиальном и ответственном деле они еще незрелые.
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ierdnA
Забудьте этот сезон
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vlasovsport
Тейтум и Леброн будут вершить историю и отыгрываться с 0-3.
Результат камбэков в истории НБА с 0-3 в серии – 0-149. 91 из них завершилась «свипом».
После этого плей-офф
2-149
Сарказм.
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Killyr
Ответ Jazzzz
Лучше слейтесь уже, увольте Мазуллу и наймите Буденхольцера
а чем Будет лучше? Тогда уж Нерса. Блин, лучше бы Стивенс вернулся к тренерству, такой позор происходит.
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