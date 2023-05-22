Джейсон Тейтум: «Нужно забыть о разгроме и двигаться дальше. В следующем матче мы должны быть лучше»
Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум подвел итоги третьего матча финала Востока с «Майами» (102:128, 0-3).
«Сегодня для нас все непросто сложилось. Мы с самого начала игры теряли мяч. У нас не заладилось с броском, а соперник атаковал невероятно хорошо. И мы так и не пришли в себя.
Несмотря на этот разгром, нам нужно попытаться забыть все это и двигаться дальше. Готовиться, разбирать соперника, тренироваться, смотреть видео. Очевидно, что мы в очень непростом положении. Но нам надо показать свою гордость, отойти от этой игры и быть лучше во вторник», – сказал Тейтум.
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и о финале тоже забыть
Не забывать надо, а помнить, анализировать, исправлять ошибки и пытаться брать реванш, а не просто "ну, это ещё один матч". Вы спортсмены или кто?)
"У нас не заладилось с броском."
Ну да, немного...)
- как куда? в гору! ответился оптимист Игорь Плахов в первом сезоне убойной силы.
также и Тэйтум сквозь розовые очки смотрит на уже проигранную серию
Результат камбэков в истории НБА с 0-3 в серии – 0-149. 91 из них завершилась «свипом».
После этого плей-офф
2-149
Сарказм.