Лидер « » подвел итоги третьего матча финала Востока с « » (102:128, 0-3).

«Сегодня для нас все непросто сложилось. Мы с самого начала игры теряли мяч. У нас не заладилось с броском, а соперник атаковал невероятно хорошо. И мы так и не пришли в себя.

Несмотря на этот разгром, нам нужно попытаться забыть все это и двигаться дальше. Готовиться, разбирать соперника, тренироваться, смотреть видео. Очевидно, что мы в очень непростом положении. Но нам надо показать свою гордость, отойти от этой игры и быть лучше во вторник», – сказал Тейтум.

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