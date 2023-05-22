Эл Хорфорд вступился за Маззуллу: «Вина на каждом из игроков»
Центровой «Бостона» Эл Хорфорд вступился за главного тренера Джо Маззуллу, который взял на себя вину за разгром от «Майами» (102:128, 0-3) в третьем матче финала Востока.
По словам Маззуллы, он «не подготовил команду к игре».
«Вина на каждом из игроков. Мы знаем, что должны делать. Мы понимали, насколько важен этот матч.
Мы еще не вылетели. Я знаю, что счет 0-3, понимаю, как все выглядит. Но мы все еще здесь. Мы все еще в деле. Одна из четырех команд, которые продолжают борьбу», – заявил Хорфорд.
Форвард «Селтикс» Джейлен Браун также считает, что Маззулла не является главной проблемой команды.
«Речь идет о коллективном усилии», – заявил Браун.
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Майами хороши, но это и близко не коллектив, которому отлетают 0-4. Чисто тренерский косяк, может быть ввиду возраста и нехватки каких-то нюансов в плане тактики,настроя, ведения игры.
Не знаю, насколько это правдиво глобально, но подруга моей жены живёт в Сочи и каждые теплые выходные старается проводить на пляже, с дочерью или без.