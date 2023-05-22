Эл Хорфорд вступился за Маззуллу: «Вина на каждом из игроков»

Теги Бостон Майами НБА Эл Хорфорд НБА плей-офф Джейлен Браун Джо Маззулла Баскетбол

Центровой «Бостона» Эл Хорфорд вступился за главного тренера Джо Маззуллу, который взял на себя вину за разгром от «Майами» (102:128, 0-3) в третьем матче финала Востока.

По словам Маззуллы, он «не подготовил команду к игре».

«Вина на каждом из игроков. Мы знаем, что должны делать. Мы понимали, насколько важен этот матч.

Мы еще не вылетели. Я знаю, что счет 0-3, понимаю, как все выглядит. Но мы все еще здесь. Мы все еще в деле. Одна из четырех команд, которые продолжают борьбу», – заявил Хорфорд.

Форвард «Селтикс» Джейлен Браун также считает, что Маззулла не является главной проблемой команды.

«Речь идет о коллективном усилии», – заявил Браун.

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16 комментариев

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Александр Базилий
Виноваты Мазиллы, сказал Хорфорд
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+64
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namankey
Посадили новичка в лучший болид Ф1 и удивляются что он вылетел с трассы в предпоследнем повороте, в борьбе с лучшим гонщиком. Неужели они думали что возьмут чемпионство, не встретившись ни с одной сильной командой с сильным тренером?
+22
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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
У меня вот нет сомнений, что с Удокой после 4 игр были бы рабочие 2-2. Да, при нем тоже не держалось преимущество паркета и могли слить по 2 игры за серию, но вот вторую игру, как она шла, они бы точно не отдали.
Майами хороши, но это и близко не коллектив, которому отлетают 0-4. Чисто тренерский косяк, может быть ввиду возраста и нехватки каких-то нюансов в плане тактики,настроя, ведения игры.
+27
-8
+19
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Nikita Dorodenko
Ответ Djoyin
Майами это курортный городок, такое место, где приезжих тянет на пляж. А местные не сильно туда тянутся. Пишу для тех, кто понимает
Слишком сложно, ничего не понятно
+20
-3
+17
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ɔculpa
Я так понял, Маззула нормальный парень, и по его интервьям тоже складывается такое ощущение, все игроки его защищают, но хороший парень – не профессия.
+10
-1
+9
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Алексей Никишин
Ну так может тогда играть начнёте нормально? А то счёт в серии 3-0, Мазула красавчик, но играть мы не будем. Хоть на один матч соберитесь как нибудь
+7
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Orange_Devil
Почему-то судьба не хочет дать Хорфорду выиграть перстень.
+4
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Кирилл Павлюченко
Брать главкоучем человека с фамилией Мазулла - рискованное предприятие.
+2
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Djoyin
Ответ Nikita Dorodenko
Слишком сложно, ничего не понятно
Ясно, вы не жили на курорте и не понимаете, что живущим там надо работать, а морем они сыты с детства. А на гостей курорта атмосфера курортного города действует опьяняюще
+2
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hodor 12
Пианист играет, как умеет. Причём тут Мазула? К стенке надо ставить того, кто утверждал его на должность главного тренера... И, что то мне напоминает, что тот кто это сделал, сам будучи много лет главным тренером, жевал сопли и жвачку на кромке паркета, ничего не добившись.
+1
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viewerigo
Ответ Nikita Dorodenko
Слишком сложно, ничего не понятно
Легенда гласит, что жители курортных городов на море не ходят, а только работают.
Не знаю, насколько это правдиво глобально, но подруга моей жены живёт в Сочи и каждые теплые выходные старается проводить на пляже, с дочерью или без.
+1
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namankey
Ответ Ann Tretiakova
лучший болид ?)) этот лучший болид даже в прошлом сезоне не смог быть на равных с пенсионерами ГСВ ))) у бостона нет характера ! "лидеры " команды ...у них нет зрелости , нет понимая что для победы в важных матчи нужно что то больше ,чем слать СМС на номер коби и на каждом углу орать что мы лучше в мире и у нас "мамба менталити" прошлый ПО ..повезло что все с кем они играли имели проблемы с травмами игроков ) Понимаю что травмы это часть спорта , но не верю что бы они вышли в финал НБА если бы все их соперники по конференции были в полных составах
На бумаге, конечно. Всё-таки и опыт финала они получили и Брогдона взяли. Думаю в топ-3 их все включали
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qwertyqwertyqwerty111111
Ответ Александр Базилий
Виноваты Мазиллы, сказал Хорфорд
В чем он виноват? Работает в команде первый сезон, он даже младше самого Хорфорда. И все правильно сказал Маззула, в лоб. Опозорились и опозорились, ещё куча сезонов впереди
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