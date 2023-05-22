Центровой « » вступился за главного тренера , который взял на себя вину за разгром от « » (102:128, 0-3) в третьем матче финала Востока.

По словам Маззуллы, он «не подготовил команду к игре».

«Вина на каждом из игроков. Мы знаем, что должны делать. Мы понимали, насколько важен этот матч.

Мы еще не вылетели. Я знаю, что счет 0-3, понимаю, как все выглядит. Но мы все еще здесь. Мы все еще в деле. Одна из четырех команд, которые продолжают борьбу», – заявил Хорфорд.

Форвард «Селтикс» также считает, что Маззулла не является главной проблемой команды.

«Речь идет о коллективном усилии», – заявил Браун.

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