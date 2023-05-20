Джейсон Тейтум: «Джо Маззулла сегодня не промахивался и не совершал потери. Это я промахивался и терял мяч»

Форвард « » выступил в защиту главного тренера и взял на себя ответственность за поражение от « » во втором матче финала Восточной конференции (105:111, 0-2).

«Мы верим в него, а он верит в нас.

Джо сегодня не промахивался и не совершал потери. Это я промахивался и терял мяч.

Каждый раз, когда мы проигрываем, я смотрю, что я мог сделать лучше, чтобы изменить исход матча», – сказал Тейтум.

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