Джейсон Тейтум: «Джо Маззулла сегодня не промахивался и не совершал потери. Это я промахивался и терял мяч»
Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум выступил в защиту главного тренера Джо Маззуллы и взял на себя ответственность за поражение от «Майами» во втором матче финала Восточной конференции (105:111, 0-2).
«Мы верим в него, а он верит в нас.
Джо сегодня не промахивался и не совершал потери. Это я промахивался и терял мяч.
Каждый раз, когда мы проигрываем, я смотрю, что я мог сделать лучше, чтобы изменить исход матча», – сказал Тейтум.
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То что Маззулла не тянет, это не его вина, это ошибка Бостона. Команда может побеждать сейчас, а они назначают тренера без опыта. Как будто они готовы ещё один год не выиграть. А так получается что за хорошую регулярку и финал конфы(Let’s go Heat!) его нужно оставлять