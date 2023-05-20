Джейсон Тейтум: «Джо Маззулла сегодня не промахивался и не совершал потери. Это я промахивался и терял мяч»

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Джейсон Тейтум Джо Маззулла Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум выступил в защиту главного тренера Джо Маззуллы и взял на себя ответственность за поражение от «Майами» во втором матче финала Восточной конференции (105:111, 0-2).

«Мы верим в него, а он верит в нас.

Джо сегодня не промахивался и не совершал потери. Это я промахивался и терял мяч.

Каждый раз, когда мы проигрываем, я смотрю, что я мог сделать лучше, чтобы изменить исход матча», – сказал Тейтум.

Культура «Хит» уникальна для НБА. Здесь создают топовую команду из ноунэймов и мертвецов

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
leadhead
Маззилла защищает Маззуллу
+25
-1
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Topik94
До этого Смарт, сейчас Тейтум - парни защищают публично тренера, видимо он им нравится и не хотят его увольнения, которое более чем вероятно, если сольют Хит
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лиллард унижатель!
34 летний Джо похоже их корешок. У нас в школе тоже любимый учитель был молодой стажер, который позволял больше всех вольностей и пятерки просто так ставил.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
namankey
Это сам по себе тревожный звонок, когда игрокам приходится защищать тренера.
То что Маззулла не тянет, это не его вина, это ошибка Бостона. Команда может побеждать сейчас, а они назначают тренера без опыта. Как будто они готовы ещё один год не выиграть. А так получается что за хорошую регулярку и финал конфы(Let’s go Heat!) его нужно оставлять
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Макеев
ЯМы Мазилла
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
andrucha1981
А сам тренер может подать голос и сказать что-либо в сое оправдание или игроки запретили ему высказываться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Allex_38rus
Вы там с Джо Мазулой вообще в курсе как играть в защите?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cash_flow
Ответ Topik94
До этого Смарт, сейчас Тейтум - парни защищают публично тренера, видимо он им нравится и не хотят его увольнения, которое более чем вероятно, если сольют Хит
В начале сезона ещё были новости, что Мазилла кореш Тейтма и Смарта, во многом поэтому его и поставили главным. И поэтому они его не дают в обиду, принимая все стрелы на себя. Так же делал праймовый Жозе Моуриньо в своё время, по отношению к своей команде. Тейтум и Смарт ученики философии Жозе
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jazzzz
Ответ Topik94
До этого Смарт, сейчас Тейтум - парни защищают публично тренера, видимо он им нравится и не хотят его увольнения, которое более чем вероятно, если сольют Хит
Или условно «защищают», потому что все хотят уже его слить и договориться с Буденхольцером, пока тот свободен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий