Джейсон Тейтум – о 0-2 в серии с «Хит»: «Я все еще полон уверенности»
Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум заявил о том, что два поражения от «Майами» на старте финала Восточной конференции не мешают ему верить в общий успех.
«Это непросто, это вызов. Но это не повод отчаиваться.
«Майами» приехал к нам и выиграл два матча. Они были хороши, надо отдать должное. Но мы все еще живы, у нас все еще есть шанс, есть возможность. Я все еще полон уверенности, все в команде полны уверенности. Мы должны быть готовы к третьему матчу», – заявил Тейтум.
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Блин я после первых двух игр стал каким-то хейтреом его , вроде крутой игрок , но что за клоунада в клатчах это просто ноу комментс, 600 миллионов на двоих и никакой внятной атаки
в этом сезоне Тейтум и Браун получают 60 на двоих, и это далеко не самый высокооплачиваемый звёздный дуэт в лиге (Батлер-Адебайо, кстати, больше получают)
а ещё видел вылет Янниса, Митчелла, Дюранта, Букера, Эмбиида, Хардена, Карри - не знаю, за что им платят)
А, мой любимый Бостон уже лапки свесил и вероятнее всего к сожалению в этом сезоне на своём паркете не появится..
(Болельщик Бостона, если что)
Нельзя себя возвышать, судьба наказывает за самовозвышение. Возвышать должны люди со стороны, тогда это настоящий и заслуженный успех. Лучшим будешь, когда будешь тянуть команду к нескольким сезонам с гайками и когда вокруг все будут признавать тебя одним из лучших, а пока притихли.
Возможно стоит, лучше, обратить внимание на любимца публики Брауна, который сливает эту серию?
По этой же логике, не Батлер тащит, а Бостон сам сливается.