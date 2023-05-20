Джейсон Тейтум – о 0-2 в серии с «Хит»: «Я все еще полон уверенности»

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Джейсон Тейтум Баскетбол

Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум заявил о том, что два поражения от «Майами» на старте финала Восточной конференции не мешают ему верить в общий успех.

«Это непросто, это вызов. Но это не повод отчаиваться.

«Майами» приехал к нам и выиграл два матча. Они были хороши, надо отдать должное. Но мы все еще живы, у нас все еще есть шанс, есть возможность. Я все еще полон уверенности, все в команде полны уверенности. Мы должны быть готовы к третьему матчу», – заявил Тейтум.

Культура «Хит» уникальна для НБА. Здесь создают топовую команду из ноунэймов и мертвецов

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52 комментария

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Карлик на гормонах
Я все ещё полон уверенности, что хит в 4
+56
-2
+54
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Stivi M.D.
Полон уверенности, что мы в полном дерьме
+31
-4
+27
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nik nik
В чем уверенность то ? Что сколько очков бы мы не вели , в 4й я перестану играть и мы сольём ?
Блин я после первых двух игр стал каким-то хейтреом его , вроде крутой игрок , но что за клоунада в клатчах это просто ноу комментс, 600 миллионов на двоих и никакой внятной атаки
+19
-1
+18
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Veni-Vidi-Vici
Ответ Xell
И я уверен что пока счёт не 0-4,Лейкерс выиграют серию.За финал Бостон-Лал!!Ноунеймы мне в финале не нужны.Нужна элита,это рейтинги и бабло.
Тебе от этого бабла всё равно ничего не перепадёт.
+16
-1
+15
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Consistency
Там просто фразу из контекста вырвали. На самом деле "Я все ещё полон уверенности, что я лучший игрок в мире" бггг
+19
-6
+13
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Дмитрий Белов
Ответ udod
да нету ещё никаких 600 миллионов на двоих в этом сезоне Тейтум и Браун получают 60 на двоих, и это далеко не самый высокооплачиваемый звёздный дуэт в лиге (Батлер-Адебайо, кстати, больше получают)
Ну так все видят за что столько платят Батлеру и Бэму, а от Тейтума пока больше понтов, чем игры.
+13
-2
+11
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udod
Ответ nik nik
В чем уверенность то ? Что сколько очков бы мы не вели , в 4й я перестану играть и мы сольём ? Блин я после первых двух игр стал каким-то хейтреом его , вроде крутой игрок , но что за клоунада в клатчах это просто ноу комментс, 600 миллионов на двоих и никакой внятной атаки
да нету ещё никаких 600 миллионов на двоих
в этом сезоне Тейтум и Браун получают 60 на двоих, и это далеко не самый высокооплачиваемый звёздный дуэт в лиге (Батлер-Адебайо, кстати, больше получают)
+11
0
+11
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Дмитрий Белов
Ответ udod
лично я видел игру Тейтума в 4-й четверти 6-й игры в Филадельфии, которую уже нельзя было проигрывать, и он потащил когда больше всего было нужно, и видел его-же в решающей 7-й игре (51 очко) - может ты это пропустил а ещё видел вылет Янниса, Митчелла, Дюранта, Букера, Эмбиида, Хардена, Карри - не знаю, за что им платят)
Там не Тейтум тащил, а филя скорее слилась. Тот факт, что Тейтум и Ко серию против этих жопошников затянули до 7го матча говорит о многом.
+12
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+9
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udod
Ответ Дмитрий Белов
Ну так все видят за что столько платят Батлеру и Бэму, а от Тейтума пока больше понтов, чем игры.
лично я видел игру Тейтума в 4-й четверти 6-й игры в Филадельфии, которую уже нельзя было проигрывать, и он потащил когда больше всего было нужно, и видел его-же в решающей 7-й игре (51 очко) - может ты это пропустил
а ещё видел вылет Янниса, Митчелла, Дюранта, Букера, Эмбиида, Хардена, Карри - не знаю, за что им платят)
+11
-3
+8
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udod
Ответ Додик Аксель
На чём зиждется эта уверенность в команде ?
может в том, что нет прям уж разгромов и выносов, 6-7 очков разница, в каждой отдельной игре маятник может качнуться в другую сторону, у кого-то полетит лучше, а у кого-то хуже
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hodor 12
Поставлю все точки над " i ". Я болела Бостона и никогда не топил за Леброна. Так, вот, накатив стаканчик, выскажу все что думаю. Джейсон, ты рановато уверовал в какую то корону над своей маковкой. Ты то играешь, то не играешь, то 51 очко, то сливаешь две важнейшие игры Маями, останавливаясь полностью в каждой из игр на целую четверть. Да и с Брауном у вас похоже тёрки, кто из вас круче - лучше... Берите пример с деда тридцати девяти лет от роду. Летает по паркету, как положено Королю. Рвёт себя и своих пацанов из Лалки, понимая, что каждая игра, как последняя. И пусть Лалка тоже 2 - 0 летит, но это даже по ощущениям по другому. Как минимум, мало тут кто верит, что Лалка не даст бой и что они могут слить в сухую
А, мой любимый Бостон уже лапки свесил и вероятнее всего к сожалению в этом сезоне на своём паркете не появится..
+7
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+6
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Mizuntrope88
Ответ FEF2
Тяжесть в штанах - это не уверенность
Тем более сзади
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FEF2
Тяжесть в штанах - это не уверенность
+5
0
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dev0
Попахивает 3:0
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Крамбопулос Майкл
Но Батлеру и Абебайо на это все равно-они выносят этот Бостон
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Алексей Муравьёв
Полон уверенности что Хит уже в финале, 2 матча домашних проиграли, какая уже может быть уверенность? А ведь если Бостон отлетит в итоге, виновато руководство, которое выкинули Удоку, и взяли хрен пойми кого на тренерский мостик!
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skreamer
Ответ dev0
Попахивает 3:0
Не попахивает, а воняет. И не 3:0, а свипом.
(Болельщик Бостона, если что)
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Милош Теодосич
Ответ Stivi M.D.
Полон уверенности, что мы в полном дерьме
Тейтум несколько игр назад, когда все залетели в 4й четверти: я самый лучший!
Нельзя себя возвышать, судьба наказывает за самовозвышение. Возвышать должны люди со стороны, тогда это настоящий и заслуженный успех. Лучшим будешь, когда будешь тянуть команду к нескольким сезонам с гайками и когда вокруг все будут признавать тебя одним из лучших, а пока притихли.
+6
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sanya_xl
Один матч еще можно понять, но 0-2 дома - это уже провал. После упущенных побед и чокерства в концовках уже почти нереально взять серию
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Додик Аксель
На чём зиждется эта уверенность в команде ?
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Caraxes
Это и беспокоит)
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tu-tang
Ну полно вам. 0-2 это еще не поражение. Все бывает. Главное не сдаваться. Удачи Хит.
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noke
Ну, Тейтум явно был лучшим в команде, вообще вне конкуренции. Те, кто его обвиняют в плохих четвёртых - уже забыли, наверное, шестой матч с Филой, где он вытащил сезон Бостона из ямы?
Возможно стоит, лучше, обратить внимание на любимца публики Брауна, который сливает эту серию?
+3
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Яма
Ответ Дмитрий Белов
Там не Тейтум тащил, а филя скорее слилась. Тот факт, что Тейтум и Ко серию против этих жопошников затянули до 7го матча говорит о многом.
Три 3-хи подряд, действительно Фила сама слилась, а не Тэйтум постарался.
По этой же логике, не Батлер тащит, а Бостон сам сливается.
+2
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ВинниПох
чел с броском, когда нибудь да полетит ) А серьезно, стоило бы задуматься о том, чтобы в клатче играл кто-то вместо него
+3
-1
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