Лидер « » заявил о том, что два поражения от « » на старте финала Восточной конференции не мешают ему верить в общий успех.

«Это непросто, это вызов. Но это не повод отчаиваться.

«Майами» приехал к нам и выиграл два матча. Они были хороши, надо отдать должное. Но мы все еще живы, у нас все еще есть шанс, есть возможность. Я все еще полон уверенности, все в команде полны уверенности. Мы должны быть готовы к третьему матчу», – заявил Тейтум.

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