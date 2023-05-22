Джимми Батлер поиздевался над Элом Хорфордом. Повторил жест игрока «Селтикс» после 3-очкового Винсента
Лидер «Майами» Джимми Батлер поиздевался над центровым «Бостона» Элом Хорфордом во время третьего матча финала Восточной конференции.
Батлер после точного 3-очкового Гэйба Винсента (74:51) в третьей четверти присел на одно колено и продемонстрировал жест «тайм-аут», когда Хорфорд проходил мимо.
В первой встрече серии Хорфорд сделал то же самое, когда сам реализовал бросок из-за дуги.
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