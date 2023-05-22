Джимми Батлер поиздевался над Элом Хорфордом. Повторил жест игрока «Селтикс» после 3-очкового Винсента

Теги Бостон Майами НБА видео Эл Хорфорд НБА плей-офф Джимми Батлер Гэйб Винсент Баскетбол

Лидер «Майами» Джимми Батлер поиздевался над центровым «Бостона» Элом Хорфордом во время третьего матча финала Восточной конференции.

Батлер после точного 3-очкового Гэйба Винсента (74:51) в третьей четверти присел на одно колено и продемонстрировал жест «тайм-аут», когда Хорфорд проходил мимо.

В первой встрече серии Хорфорд сделал то же самое, когда сам реализовал бросок из-за дуги.

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30 комментариев

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Mon Tag
Лиге надо устроить матч за третье место, хотя бы там увидят лал-бостон
+109
-1
+108
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Mon Tag
Ответ bostonKG
На мой взгляд любой из уволенных в этом месяце тренеров взял бы титул с Бостоном.p.s. Респект Майами👍
Дока не забывай
+79
0
+79
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Catch22
Батлер и Майами дарят эмоции. Изумительные андердоги!
+66
0
+66
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Lokomotiv__1992
Приятно смотреть как Батлер издевается над зелёными ))это команда которая это заслужила
+38
-7
+31
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Ola BP
Ответ Mon Tag
Дока не забывай
Он уже брал)
+26
-1
+25
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Казимир Стыцько
Ответ Catch22
Батлер и Майами дарят эмоции. Изумительные андердоги!
Никогда не думал, что буду болеть за "Майами".
+22
0
+22
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дамир дугаров
Воистину - хорошо смеется тот, кто смеется последний
+22
-1
+21
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bostonKG
На мой взгляд любой из уволенных в этом месяце тренеров взял бы титул с Бостоном.p.s. Респект Майами👍
+19
-2
+17
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namankey
Ответ problemzz9
и тв рейтинги бы были повыше финала)
Это какое-то извращение. Почему вообще болельщиков баскетбола должно волновать что у каких-то фрик-шоу высокие рейтинги? Мы хотим смотреть матчи сильнейших
+18
-5
+13
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Bruce LEE
Батлер, Кавхи, Никола - за трушность, за олдскул))
+10
-2
+8
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Додик Аксель
Троллинг от Джимми кельтам на будущее.
+7
0
+7
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Skeleton64
Большой Эл попал под раздачу.
+5
0
+5
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namankey
Ответ Lokomotiv__1992
Странно что Хит считают андердогами)) да и не только кто смотрит игры .. да и у Буки тоже. Я долго спелая когда увидел их Кэф против Оленей ) ну провалили они регулярку ну и что из этого ? Команда у них не хуже той что была в финале , даже лучше возможно)Тот же Лал против Мишек Кэф был почти равный.. а тут все на столько не уважали Хит что их поставили ниже всех плей-офф..
Да просто игра с Атлантой сильное впечатление произвела: команде слишком не хватает больших.
В регулярке сильно провалились только на фоне прошлогоднего первого места, но не по игре: не летели открытые трёшки, Лаури сдал, Бэм после МВЗ потерялся, ну и не было замены Такеру
+3
0
+3
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Archer_Great
Ответ Bruce LEE
Батлер, Кавхи, Никола - за трушность, за олдскул))
Что тут делай Кавай? Когда он там последний раз выдавал хоть что-то трушное?)
+3
0
+3
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frenemy
Обратите внимание на руки Джимми, их просто колотит. И это ведя 3-0. Чистый драйв и страсть
+2
0
+2
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namankey
Ответ problemzz9
игра двух самых главных франшиз в истории лиги это фрик шоу ок🤡🤡
Это не про франшизы и не про их игроков. Это про то что они не сильнейшие в этом розыгрыше. Если в следующем году будет финал Лал-Бостон, они покажут невероятные рейтинги, но пусть сначала заслужат этого, победив в конференциях
+1
0
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noke
Ответ Lokomotiv__1992
Странно что Хит считают андердогами)) да и не только кто смотрит игры .. да и у Буки тоже. Я долго спелая когда увидел их Кэф против Оленей ) ну провалили они регулярку ну и что из этого ? Команда у них не хуже той что была в финале , даже лучше возможно)Тот же Лал против Мишек Кэф был почти равный.. а тут все на столько не уважали Хит что их поставили ниже всех плей-офф..
Они проиграли Атланте и проигрывали в четвёртой четверти Чикаго. Вы можете никак не рассматривать регулярку - хотя статистически это глупость - но не учитывать матчи на вылет было бы странно.
+1
0
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Райли Карри
вот уж не везёт Элу
+1
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michaeli
Ответ Казимир Стыцько
Никогда не думал, что буду болеть за "Майами".
Почему нет - это же против Бостона
+1
0
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mastadon
Business almost finished
+2
-1
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everyday4768
Ответ Bruce LEE
Кавхи самый трушный бескетболист в NBA
А вы его имя так пишете по какой-то особой причине? Или это типа «прикольно»?
+2
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Hames Jarden
Ответ frenemy
Обратите внимание на руки Джимми, их просто колотит. И это ведя 3-0. Чистый драйв и страсть
Мне кажется, что это он специально сделал, типа кельты с трясущимися руками от страха)
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Bruce LEE
Ответ everyday4768
А вы его имя так пишете по какой-то особой причине? Или это типа «прикольно»?
когда мы были молодыми Рондо был Рахон Рондо, Траджан Лэнгдон был.....ну ладно, Спортс меня опять забанить)) Грубо говоря это старый месточковый мэм
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Freddy Durst
Джимбо орёт просто над кельтами))) Кайфует как в простой игре)) Красава
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Denis Ahmadiev
Ахаха, Батя развлекается
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