Джимми Батлер реализовал 85,7% бросков с игры против Гранта Уильямса во 2-м матче

По данным NBA Stats, форвард «Майами» во 2-м матче финала Востока против « » реализовал 85,7% бросков с игры, когда против него защищался .

« » выиграл у «Бостона» со счетом 111:105 и повел 2-0 в серии. Батлер завершил встречу с 27 очками, 8 подборами, 6 передачами, 3 перехватами и 2 блок-шотами, реализовав 12 из 25 с игры (48%).

Во время четвертой четверти Уильямс и Батлер устроили эмоциональную перепалку. После инцидента «Майами» совершил рывок 24:9.

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