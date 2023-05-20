Джимми Батлер реализовал 85,7% бросков с игры против Гранта Уильямса во 2-м матче
По данным NBA Stats, форвард «Майами» Джимми Батлер во 2-м матче финала Востока против «Бостона» реализовал 85,7% бросков с игры, когда против него защищался Грант Уильямс.
«Майами» выиграл у «Бостона» со счетом 111:105 и повел 2-0 в серии. Батлер завершил встречу с 27 очками, 8 подборами, 6 передачами, 3 перехватами и 2 блок-шотами, реализовав 12 из 25 с игры (48%).
Во время четвертой четверти Уильямс и Батлер устроили эмоциональную перепалку. После инцидента «Майами» совершил рывок 24:9.
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Теперь эпоха Джимстона
лучшее что он может сейчас сделать это отправить тележку кофе джими и записку, ты лучший обнимаю целую, и еще я знаю кто спит с твоей женой!
вот тогда может что и выйдет)
Ну, и я не понял, что делал на площадке Смарт. Стоял в уголке в защите преимущественно на слабой стороне. В нападении, когда мяч был львиную долю времени у Тейтума какая у него роль? Растягивать площадку? Помню, когда Яннис, получил ДПОЙ, на него ушат помоев вылили из-за того, что он не защищался против Батлера. Что-то не слышно такого относительно Маркуса?
Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе