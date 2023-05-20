Джимми Батлер реализовал 85,7% бросков с игры против Гранта Уильямса во 2-м матче

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Грант Уильямс Баскетбол

По данным NBA Stats, форвард «Майами» Джимми Батлер во 2-м матче финала Востока против «Бостона» реализовал 85,7% бросков с игры, когда против него защищался Грант Уильямс.

«Майами» выиграл у «Бостона» со счетом 111:105 и повел 2-0 в серии. Батлер завершил встречу с 27 очками, 8 подборами, 6 передачами, 3 перехватами и 2 блок-шотами, реализовав 12 из 25 с игры (48%).

Во время четвертой четверти Уильямс и Батлер устроили эмоциональную перепалку. После инцидента «Майами» совершил рывок 24:9.

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19 комментариев

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Clayton Kershaw
На самом деле Уильямс там нормально защищался, но у Джимми там летело просто всё.
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RayRay
Не вывозит защитник , так возьми и замени его другим игроком . Так нет , будем стоять и жевать жевачку )) И никаких разменов и помощи толстячку , когда его Джимбо возил . Грустно всё, к сожалению, для Бостона
+18
-5
+13
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Djoyin
Грэнт Уильямс хорошо защищается против центровых, но Батлер обладает гораздо большим набором навыков, чем обычный центровой. Должен Батлера держать кто-то такой же лёгкий и скоростной
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+8
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Fusilli
Джимми вызывает огромное уважение своим характером, особенно учитывая историю его детства. Вот это действительно человек который сделал себя сам. И заслуживает как никто другой свой контракт и место в НБА. Его выбрали под 30 номером в первом раунде, и я помню его первые годы в Чикаго и тогда же он очень привлёк мое внимание, хотя он выходил со скамейки, много не играл, был в тени Роуза и на него в то время никто не ставку не делал. Он сделал огромный прогресс. Это действительно уникальный игрок.
+7
0
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Федерико Сан-Фелипе
Мне кажется ему вообще без разницы через кого забивать , холидей, смарт, уилиамс……
+6
0
+6
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babooka23
Слишком маленький
+7
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Sonder
6 из 7 короче
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Kevin Durant
Все просто, когда то было Лебронто
Теперь эпоха Джимстона
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DeX
Джимми возил Холидея, наивно было думать, что его сдержит Грант Уильямс. Против таких игроков нужно защищаться всей командой
+4
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badaboom
Ответ Аморалинни
Брогдон потом норм зачехлил Джимми
В подтрибунке?
+4
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kiper88
У Бостона Джейден Браун не извечтно чем занимается в 4 четверти. Взяо бы на себч Батлера, всчкотпользы больше было бы, чем в нападении
+3
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Can
Ответ Clayton Kershaw
На самом деле Уильямс там нормально защищался, но у Джимми там летело просто всё.
получается не нормаль но защищался, и даже под кожу не смог залезть

лучшее что он может сейчас сделать это отправить тележку кофе джими и записку, ты лучший обнимаю целую, и еще я знаю кто спит с твоей женой!

вот тогда может что и выйдет)
+4
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Александр Спирин
Я, конечно, извиняюсь, но у Бостона вообще толковых защитников в старте нет? Почему первую опцию держит пухляш со скамейки?.. Причём в одно жало.
+3
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Notionalist Notionalist
Ответ Александр Спирин
Я, конечно, извиняюсь, но у Бостона вообще толковых защитников в старте нет? Почему первую опцию держит пухляш со скамейки?.. Причём в одно жало.
Пару атак Батлер специально разменивался на Гранта, один раз даже мелкого Смарта променял
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Alexander92
Я не понимаю тех, кто писал, что Грант Уильямс хорошо защищался против Джимми Батлера. Там был только один некомфортный бросок для Джимми, все остальные простые для игрока уровня Батлера. Надо хоть немного предугадывать, что будет делать соперник, а не давать ему кучу пространства, как делал это Уильямс. Просто посмотрите как защищались Брогдон и Уайт против Батлера, чтобы понять разницу.

Ну, и я не понял, что делал на площадке Смарт. Стоял в уголке в защите преимущественно на слабой стороне. В нападении, когда мяч был львиную долю времени у Тейтума какая у него роль? Растягивать площадку? Помню, когда Яннис, получил ДПОЙ, на него ушат помоев вылили из-за того, что он не защищался против Батлера. Что-то не слышно такого относительно Маркуса?
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Аркадий Байдерин
Грант включил Диллона Брукса) и перднул в лужу как и Диллон)

Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе
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Оба штрафных Гранта Уильямса
Грант Уильямс это просто шутка какая-то. Лучше бы он защищался с тем же упорством, с которым треплет языком и рофлит вместе с тейтумом посреди матча ПО.
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