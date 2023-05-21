Эди Тавареш – MVP «Финала четырех» Евролиги
Центровой «Реала» Эди Тавареш признан MVP «Финала четырех» Евролиги 2023 года.
В матче за чемпионство Тавареш помог мадридской команде одержать победу над «Олимпиакосом» (79:78), набрав 13 очков (5 из 9 с игры), сделав 10 подборов, 2 передачи и 1 перехват.
В пятницу в полуфинальном матче против «Барселоны» (78:66) центровой «Реала» отметился 20 очками (7 из 9 с игры), 15 подборами, 4 блок-шотами и 1 передачей.
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