Эди Тавареш – MVP «Финала четырех» Евролиги

Теги Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Барселона Реал видео Эди Тавареш Баскетбол

Центровой «Реала» Эди Тавареш признан MVP «Финала четырех» Евролиги 2023 года.

В матче за чемпионство Тавареш помог мадридской команде одержать победу над «Олимпиакосом» (79:78), набрав 13 очков (5 из 9 с игры), сделав 10 подборов, 2 передачи и 1 перехват.

В пятницу в полуфинальном матче против «Барселоны» (78:66) центровой «Реала» отметился 20 очками (7 из 9 с игры), 15 подборами, 4 блок-шотами и 1 передачей.

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4 комментария

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Aleksey Novikov
я бы Родригесу дал MVP
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Максим Катебо
WTF Final 4 - неподражаемый «руина» Ясик…
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Arturitto
Если бы проиграли,то MVP был бы Везенков.Но Тавареш заслужил и приз,и победу в Евролиге,особенно после фееричной игры против Барселоны.
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Tim Timson
Тавареш фундамент, но в Ф4 их оба раза Чачо вытащил)
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