Айзейя Томас: «Если «Денвер» выиграет чемпионат, баскетбол снова изменится»

Бывший разыгрывающий « » заявил, что возможная победа «Денвера» и в нынешнем сезоне изменит баскетбол.

«Если «Денвер» выиграет финальную серию, баскетбол снова изменится. Чтобы получить шанс на чемпионство, вам нужен бигмен. Лига подражателей», – написал 34-летний Томас в соцсети.

«Денвер» выигрывает в финале Западной конференции у «Лейкерс» – 3-0.

Нет, у Леброна ничего не припасено. «Лейкерс» все проигрывают «Наггетс» – уже 0-3