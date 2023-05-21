Айзейя Томас: «Если «Денвер» выиграет чемпионат, баскетбол снова изменится»

Теги Денвер НБА НБА плей-офф Айзейя Томас 1989 Никола Йокич Баскетбол

Бывший разыгрывающий «Денвера» Айзейя Томас заявил, что возможная победа «Денвера» и Николы Йокича в нынешнем сезоне изменит баскетбол.

«Если «Денвер» выиграет финальную серию, баскетбол снова изменится. Чтобы получить шанс на чемпионство, вам нужен бигмен. Лига подражателей», – написал 34-летний Томас в соцсети.

«Денвер» выигрывает в финале Западной конференции у «Лейкерс» – 3-0.

Нет, у Леброна ничего не припасено. «Лейкерс» все проигрывают «Наггетс» – уже 0-3

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5 комментариев

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дамир дугаров
Так и будет. Даже перед этим плей офф говорили, что при всей уникальности Йокича как игрока, чемпионат с ним не выиграть
+4
0
+4
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vy-sta-kre
Ответ Consistency
Если Денвер победит, баскетбол можно будет закрывать. Это значит, что игроки со своим пулянием трех и беготней настолько отупели, что их разматывает жирный бесхарактерный увалень, которому лень даже шевелить своей рыхлой задницей в защите, просто потому, что он в три раза умнее этих попрыгушек. Ну, и с командой ему повезло, конечно, но все же.
Я попрошу! Этот жирный увалень — с характером!
+3
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+3
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ЮАГ
Ответ Consistency
Если Денвер победит, баскетбол можно будет закрывать. Это значит, что игроки со своим пулянием трех и беготней настолько отупели, что их разматывает жирный бесхарактерный увалень, которому лень даже шевелить своей рыхлой задницей в защите, просто потому, что он в три раза умнее этих попрыгушек. Ну, и с командой ему повезло, конечно, но все же.
Ну да. Когда Денвер победит, баскетбол (сезон 22-23) и закроется...)
0
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