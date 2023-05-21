Айзейя Томас: «Если «Денвер» выиграет чемпионат, баскетбол снова изменится»
Бывший разыгрывающий «Денвера» Айзейя Томас заявил, что возможная победа «Денвера» и Николы Йокича в нынешнем сезоне изменит баскетбол.
«Если «Денвер» выиграет финальную серию, баскетбол снова изменится. Чтобы получить шанс на чемпионство, вам нужен бигмен. Лига подражателей», – написал 34-летний Томас в соцсети.
«Денвер» выигрывает в финале Западной конференции у «Лейкерс» – 3-0.
Нет, у Леброна ничего не припасено. «Лейкерс» все проигрывают «Наггетс» – уже 0-3
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