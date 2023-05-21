Никола Йокич повторил достижение Оскара Робертсона 61-летней давности

Центровой « » стал вторым игроком в истории , который набрал 2 000 очков, сделал 1 000 подборов и 800 передач за один сезон, включая регулярный чемпионат и плей-офф.

Первым, кому это удалось, был легендарный (сезон-1961/62).

«Денвер» в субботу одержал третью победу над «Лейкерс» в финальной серии Западной конференции (119:108, 3-0). Йокич отметился 24 очками, 8 передачами и 6 подборами.

Нет, у Леброна ничего не припасено. «Лейкерс» все проигрывают «Наггетс» – уже 0-3