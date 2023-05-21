Никола Йокич повторил достижение Оскара Робертсона 61-летней давности

Теги Денвер НБА НБА плей-офф Оскар Робертсон Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич стал вторым игроком в истории НБА, который набрал 2 000 очков, сделал 1 000 подборов и 800 передач за один сезон, включая регулярный чемпионат и плей-офф.

Первым, кому это удалось, был легендарный Оскар Робертсон (сезон-1961/62).

«Денвер» в субботу одержал третью победу над «Лейкерс» в финальной серии Западной конференции (119:108, 3-0). Йокич отметился 24 очками, 8 передачами и 6 подборами.

Нет, у Леброна ничего не припасено. «Лейкерс» все проигрывают «Наггетс» – уже 0-3

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13 комментариев

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DirkMavs
Теперь самое главное… Кубок 🏆 Лэрри о Брайэна
самый ценный игрок финала и все будет пучком
+30
-1
+29
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NikolayOss
MVP
+30
-4
+26
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Саша Федотов
Ответ Consistency
Неплохой игрочишка, что-то там даже успевает набрать, когда Хачимура его не держит. Ему бы себя в порядок привести и жрать меньше - может, и будет толк, тем более, в такой сильной команде и с такой первой звездой как Джамал Мюррей.
жир аж с экрана потёк от вашего сообщения 😂
+8
0
+8
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Ametis
Ответ LWF1017
https://www.basketball-reference.com/playoffs/
Спасибо большое!
Кому лень смотреть, то вот:
Очки: M. Jordan 759
Подборы: W. Chamberlain 444
Передачи: M. Johnson 303
+7
0
+7
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Ametis
А есть статистика кто только за один розыгрышь плей-офф набрал больше всех очков, подборов и передач?
+4
0
+4
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banderos
Эмбиид просто обязан наныть, чтобы приз МВП отдали обратно Коле
+4
0
+4
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LWF1017
Ответ Ametis
А есть статистика кто только за один розыгрышь плей-офф набрал больше всех очков, подборов и передач?
https://www.basketball-reference.com/playoffs/
+2
0
+2
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Олененок Бэмби
Ответ banderos
Эмбиид просто обязан наныть, чтобы приз МВП отдали обратно Коле
Пф, он скорее будет ныть, чтобы ему отдали Николин кубок MVP финала.
+2
0
+2
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Додик Аксель
Коля собирает рекорды, титулы и будет устанавливать новые. Удачи !
+1
0
+1
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LWF1017
Ответ LWF1017
https://www.basketball-reference.com/playoffs/
Нашёл вот такую статистику
+1
0
+1
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Stormbringer
Ответ Ametis
Спасибо большое! Кому лень смотреть, то вот: Очки: M. Jordan 759 Подборы: W. Chamberlain 444 Передачи: M. Johnson 303
Без седьмых матчей такое не затащить, конечно. Но думаю, Йокич и не расстроится)
+1
0
+1
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m25
Теперь мы знаем, почему он не МВП
0
0
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