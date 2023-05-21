Кентавиус Колдуэлл-Поуп: «Не получаем должного признания и принимаем это на свой счет»

Атакующий защитник « » заявил, что неуважение со стороны СМИ служит мотивацией для его команды в финале Западной конференции против «Лейкерс» (3-0).

«Мы аутсайдеры. Мы не получаем достаточного признания за то, что мы делаем.

Мы заняли первое место на Западе не просто так. И если о нас не говорят, и мы не получаем должного признания, мы принимаем это на свой счет», – сказал Колдуэлл-Поуп.

Нет, у Леброна ничего не припасено. «Лейкерс» все проигрывают «Наггетс» – уже 0-3