Кентавиус Колдуэлл-Поуп: «Не получаем должного признания и принимаем это на свой счет»

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Кентавиус Колдуэлл-Поуп Баскетбол

Атакующий защитник «Денвера» Кентавиус Колдуэлл-Поуп заявил, что неуважение со стороны СМИ служит мотивацией для его команды в финале Западной конференции против «Лейкерс» (3-0).

«Мы аутсайдеры. Мы не получаем достаточного признания за то, что мы делаем.

Мы заняли первое место на Западе не просто так. И если о нас не говорят, и мы не получаем должного признания, мы принимаем это на свой счет», – сказал Колдуэлл-Поуп.

Нет, у Леброна ничего не припасено. «Лейкерс» все проигрывают «Наггетс» – уже 0-3

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12 комментариев

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LadMuzin
Ответ Михаил Евдокимов
Первое место в регулярке в последнее время мало что значит, Бакс вон первые на востоке и что теперь? Когда победят в ПО тогда и будет признание. Хотя и тут конечно найдутся , кто скажет, что повезло или что-то подобное, но их можно с чистой совестью игнорить
То есть, чтобы признать, что Денвер хорошая команда, им надо финал выиграть ? Интересно как вы котируете Майами и Сакраменто в этом ПО )
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Dark Lion
Так вы заберите кубок и получите все сливки. А пока на пути лучше не отвлекаться на всякое признание
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Antosha-grisha
Денвер очень хорош , спору нет , но о каком признании идет речь ?
Пока Денвер ничего не достиг, и именно сейчас есть шанс получить это признание , достигнув наконец победы в конфе , а скорее всего вообще взять гайку , и после этого ПО уже будут с вами считаться.
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Djoyin
- Признания нам явно не хватает, - сказал Кентавиус, дохнул на свой шикарный чемпионский перстень 2020 и бережно протёр его бархатной тканью с улыбочкой
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MrFrost
Ответ Аморалинни
Сколько можно об этом говорить? Надеюсь Маями вынесет их в финале)
Нет, скорее всего не вынесут, но никто этого не узнает) а если серьёзно, то финал Наггетс-Хит рискует стать одним из самых провальный с точки зрения тв рейтингов.
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ST-L
Ответ Аморалинни
Сколько можно об этом говорить? Надеюсь Маями вынесет их в финале)
об этом говорят СМИ, и задают подобные вопросы игрокам. они же не по своей воле трындят об этом
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Jerry Rodrogha
Ответ MrFrost
Нет, скорее всего не вынесут, но никто этого не узнает) а если серьёзно, то финал Наггетс-Хит рискует стать одним из самых провальный с точки зрения тв рейтингов.
У Хит хорошая фанбаза. Не самая мощная и верная, но есть и количество людей, и деньги у них.
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Михаил Евдокимов
Ответ LadMuzin
То есть, чтобы признать, что Денвер хорошая команда, им надо финал выиграть ? Интересно как вы котируете Майами и Сакраменто в этом ПО )
так тут же дело не в плохая или хорошая команда. Тут вопрос в недостаточности "признания"
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