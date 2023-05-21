Кентавиус Колдуэлл-Поуп: «Не получаем должного признания и принимаем это на свой счет»
Атакующий защитник «Денвера» Кентавиус Колдуэлл-Поуп заявил, что неуважение со стороны СМИ служит мотивацией для его команды в финале Западной конференции против «Лейкерс» (3-0).
«Мы аутсайдеры. Мы не получаем достаточного признания за то, что мы делаем.
Мы заняли первое место на Западе не просто так. И если о нас не говорят, и мы не получаем должного признания, мы принимаем это на свой счет», – сказал Колдуэлл-Поуп.
Нет, у Леброна ничего не припасено. «Лейкерс» все проигрывают «Наггетс» – уже 0-3
Пока Денвер ничего не достиг, и именно сейчас есть шанс получить это признание , достигнув наконец победы в конфе , а скорее всего вообще взять гайку , и после этого ПО уже будут с вами считаться.