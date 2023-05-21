Джеймс Уорти: «Не просто так «Денвер» был лучшим на Западе в регулярном чемпионате»

Теги Денвер Лейкерс НБА Джеймс Уорти НБА плей-офф Баскетбол

Трехкратный чемпион НБА Джеймс Уорти прокомментировал победу «Денвера» над «Лейкерс» в 3-м матче финала Западной конференции (119:108, 3-0).

«Не просто так «Денвер» был лучшим на Западе и одним из лучших в НБА в регулярном чемпионате. Они дисциплинированы, хорошо организованы и универсальны. Очень умная команда.

Снимаю шляпу перед «Денвером», они хорошо играют. Даже оставшись без Йокича из-за проблем с фолами, они не позволили «Лейкерс» совершить камбэк. Так что да, они лучшие.

«Лейкерс» снова не смогли сдержать Джамала Мюррэя. У них получилось сравнять счет, но не получилось воспользоваться этой возможностью. Они теряли мяч в решающие моменты. Снова совершали быстрые броски, не изучая нападение и не заставляя защиту работать. И «Денвер» этим воспользовался», – сказал Уорти.

Нет, у Леброна ничего не припасено. «Лейкерс» все проигрывают «Наггетс» – уже 0-3

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3 комментария

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Чубака из половины Шака
Ответ Insamo217
че серьезно?)
«А ты чо не веришь что ли?»
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