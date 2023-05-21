«Это потому, что я серб?» Саша Обрадович пожаловался на неуважение во Франции

Главный тренер « » после победы над «Барселоной» в матче за третье место пожаловался на недостаток уважения во Франции, где лучшим тренером года был признан Лоран Вила из «Шоле».

«Стоит поговорить об оценке работы тренера. Я даже близко не был к тому, чтобы стать тренером года во Франции. Как вы можете это объяснить?

Что это за поведение? Это потому, что я серб? Почему обо мне забыли? Кто может это объяснить? Я не заслужил этой награды два года подряд?» – сказал Обрадович.

УНИКС впервые чемпион – как?! А что с ЦСКА, который играл в финалах 21 год подряд?