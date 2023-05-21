Майк Джеймс о 6 минутах в матче за 3-е место: «Не знаю. Я не делаю замены»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Барселона Майк Джеймс 1990 Монако Баскетбол

Разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс после победы над «Барселоной» в матче за третье место Евролиги (78:66) не смог объяснить репортерам, почему провел на площадке всего 6 минут.

«Вам стоит спросить об этом тренера. Я не знаю. Я не делаю замены.

Да, я здоров на 100 процентов. Мне казалось, что я начал матч довольно хорошо», – ответил Джеймс.

За 6 минут на паркете американец набрал 3 очка, сделал 2 перехвата и 1 передачу.

После поражения от «Олимпиакоса» в полуфинале (62:76) Джеймс высказал недовольство тем, что команда не играла через него.

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3 комментария

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Arturitto
Майк,пойми,ты просто гнилой человек,хоть и игрок отличный!
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Dmitry
Все просто. Он заявил, что он лидер и звезда команды. Намекнул, во второй половине игры с Оли якобы не играли через него и поэтому проиграли. Сегодня тренер показал, что Монако может выигрывать и без Майка.
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2u2
А я знаю с Олимпиакосом во второй половине ты с ноунеймом под номером 0 играли как дерьм0. Такого импотетизма я не видел в своей жизни ( ну не считаю игроков сборной Андорры U17)
+2
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