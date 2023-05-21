Майк Джеймс о 6 минутах в матче за 3-е место: «Не знаю. Я не делаю замены»
Разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс после победы над «Барселоной» в матче за третье место Евролиги (78:66) не смог объяснить репортерам, почему провел на площадке всего 6 минут.
«Вам стоит спросить об этом тренера. Я не знаю. Я не делаю замены.
Да, я здоров на 100 процентов. Мне казалось, что я начал матч довольно хорошо», – ответил Джеймс.
За 6 минут на паркете американец набрал 3 очка, сделал 2 перехвата и 1 передачу.
После поражения от «Олимпиакоса» в полуфинале (62:76) Джеймс высказал недовольство тем, что команда не играла через него.
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