Майк Джеймс о 6 минутах в матче за 3-е место: «Не знаю. Я не делаю замены»

Разыгрывающий « » после победы над «Барселоной» в матче за третье место (78:66) не смог объяснить репортерам, почему провел на площадке всего 6 минут.

«Вам стоит спросить об этом тренера. Я не знаю. Я не делаю замены.

Да, я здоров на 100 процентов. Мне казалось, что я начал матч довольно хорошо», – ответил Джеймс.

За 6 минут на паркете американец набрал 3 очка, сделал 2 перехвата и 1 передачу.

После поражения от «Олимпиакоса» в полуфинале (62:76) Джеймс высказал недовольство тем, что команда не играла через него.

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