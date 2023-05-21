Шарунас Ясикявичюс о решении «Барселоны» покинуть Каунас досрочно: «Все хотят домой. Все хотят забыть об этом»

Главный тренер «Барселоны» после поражения от « » (66:78) в матче за третье место объяснил решение команды перенести вылет из Каунаса на более раннее время и не оставаться на финал.

«Все хотят домой. Все хотят забыть об этом, это простое решение.

У матчей «Финала четырех» своя специфика. Много нервов и давления. Нам не удалось с ними справиться. Мы приехали в хорошей форме. Игрокам нужно уметь справляться с давлением. Тренеру нужно уметь успокаивать игроков», – сказал Ясикявичюс.

Единственный смысл существования Лиги ВТБ – российские тренеры и игроки