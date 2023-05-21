Шарунас Ясикявичюс о решении «Барселоны» покинуть Каунас досрочно: «Все хотят домой. Все хотят забыть об этом»

Теги Шарунас Ясикявичюс Turkish Airlines EuroLeague Барселона Монако Баскетбол

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс после поражения от «Монако» (66:78) в матче за третье место Евролиги объяснил решение команды перенести вылет из Каунаса на более раннее время и не оставаться на финал.

«Все хотят домой. Все хотят забыть об этом, это простое решение.

У матчей «Финала четырех» своя специфика. Много нервов и давления. Нам не удалось с ними справиться. Мы приехали в хорошей форме. Игрокам нужно уметь справляться с давлением. Тренеру нужно уметь успокаивать игроков», – сказал Ясикявичюс.

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