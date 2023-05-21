Шарунас Ясикявичюс: «Рады, что попали в «Финал четырех», но хотели большего»

Теги Шарунас Ясикявичюс Turkish Airlines EuroLeague Барселона Монако Баскетбол

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс после поражения от «Монако» (66:78) в матче за третье место Евролиги признался, что команда разочарована итогом сезона.

«Очень тяжело, я понимаю парней. Мы поплатились за то, что вышли расстроенными и мягкими. Во второй половине играли лучше.

Мы хорошо играли на протяжении девяти месяцев, но в итоге ничего не добились. На данный момент результат этого сезона нулевой, и ситуация печальная. У нас отличный клуб, и единственная цель – это победа.

Мы должны быть рады, что попали в «Финал четырех», но хотели большего. Без сомнения, очень разочарованы», – сказал Ясикявичюс.

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2 комментария

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Arturitto
Будь мужчиной,подай в отставку и шарап!
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Lumex
Можно сколько угодно нагонять экспрессию в тайм аутах, но если тренер не берет на себя ответственность и не подаёт в отставку, то игроки это быстро выкупят и авторитета не будет.
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