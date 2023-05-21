Шарунас Ясикявичюс: «Рады, что попали в «Финал четырех», но хотели большего»

Главный тренер «Барселоны» после поражения от « » (66:78) в матче за третье место признался, что команда разочарована итогом сезона.

«Очень тяжело, я понимаю парней. Мы поплатились за то, что вышли расстроенными и мягкими. Во второй половине играли лучше.

Мы хорошо играли на протяжении девяти месяцев, но в итоге ничего не добились. На данный момент результат этого сезона нулевой, и ситуация печальная. У нас отличный клуб, и единственная цель – это победа.

Мы должны быть рады, что попали в «Финал четырех», но хотели большего. Без сомнения, очень разочарованы», – сказал Ясикявичюс.

Единственный смысл существования Лиги ВТБ – российские тренеры и игроки