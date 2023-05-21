Джимми Батлер о стратегии «Майами» в 4-й четверти: «Дай мне мяч и отойди»

Лидер « » поделился стратегией, которую команда использует в четвертых четвертях в этом розыгрыше плей-офф.

«Я думаю, что наш план игры в четвертой четверти довольно прост, если быть предельно честным. Что-то вроде «Дай мне мяч и отойди».

Моя задача заключается в том, чтобы сыграть правильно. Иногда я бросаю по кольцу. Чаще всего я бросаю по кольцу. Зачастую это передача на открытого игрока», – сказал Батлер.

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