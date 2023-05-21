Джимми Батлер о стратегии «Майами» в 4-й четверти: «Дай мне мяч и отойди»

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Лидер «Майами» Джимми Батлер поделился стратегией, которую команда использует в четвертых четвертях в этом розыгрыше плей-офф.

«Я думаю, что наш план игры в четвертой четверти довольно прост, если быть предельно честным. Что-то вроде «Дай мне мяч и отойди».

Моя задача заключается в том, чтобы сыграть правильно. Иногда я бросаю по кольцу. Чаще всего я бросаю по кольцу. Зачастую это передача на открытого игрока», – сказал Батлер.

Культура «Хит» уникальна для НБА. Здесь создают топовую команду из ноунэймов и мертвецов

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аморалинни
Леброн Джеймс о стратегии "Лейкерс" в 4 четверти: "Дай мне мяч на дугу и лови отскок после кирпича"
+56
-7
+49
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kirill HG
Слишком пафосно начал говорить и вести себя в последнее время. Слишком даже для Батлера и даже если заслужил предыдущими играми/сериями.
В плей-офф за такое наказывают по итогу.
+36
-11
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kondratiy
Думаю, это работа по дезинформации соперников. Типа чтобы всё на нем концентрировались, тогда его партнёрам будет легче играть
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марсель Объелся
Гейб Винсент похоже в прошлой игре подумал, что речь про него
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
noke
Ответ Kirill HG
Слишком пафосно начал говорить и вести себя в последнее время. Слишком даже для Батлера и даже если заслужил предыдущими играми/сериями. В плей-офф за такое наказывают по итогу.
Никакой разницы с тем, что он обычно говорит.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Стопы Зайона
Джимми Джордан
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
carlitosway
Ответ Аморалинни
Леброн Джеймс о стратегии "Лейкерс" в 4 четверти: "Дай мне мяч на дугу и лови отскок после кирпича"
что это у нас акк зареган меньше 2 мес назад и уже 600+ комментов, типичный ноулайфер))
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аморалинни
Ответ Kirill HG
Слишком пафосно начал говорить и вести себя в последнее время. Слишком даже для Батлера и даже если заслужил предыдущими играми/сериями. В плей-офф за такое наказывают по итогу.
Конечно наказывают, такие как Джимми
Больше таких нет
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stormbringer
Ну если после такого неприкрытого высокомерия игроки Бостона не встряхнутся, то им точно уже ничего не поможет)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Как в былые времена в футболе : " Не знаешь, что делать с мячом, отдай его Гаврилову". А в баскете Батлер зарешает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аморалинни
Ответ carlitosway
что это у нас акк зареган меньше 2 мес назад и уже 600+ комментов, типичный ноулайфер))
Арсенал уже стал чемпионом? Или еще пару матчей надо?)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
carlitosway
Ответ Аморалинни
Арсенал уже стал чемпионом? Или еще пару матчей надо?)
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аморалинни
Ответ carlitosway
Комментарий удален модератором
😂😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
j_jms
Ответ Додик Аксель
Как в былые времена в футболе : " Не знаешь, что делать с мячом, отдай его Гаврилову". А в баскете Батлер зарешает.
Это только на уровне Спартака, на уровне сборной он уже ничего не мог, так что не "футболе’ , а в Спартаке.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий