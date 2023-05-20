Бэм Адебайо повторил достижение Леброна Джеймса и Шакила О’Нила

Центровой Бэм Адебайо стал третьим игроком в истории « », которому удалось набрать не менее 20 очков, сделать не менее 15 подборов и пяти передач в матче плей-офф.

Ранее это удавалось только (4 раза) и ’Нилу.

Во втором матче финала Восточной конференции против « » (111:105, 2-0) Адебайо набрал 22 очка, сделал 17 подборов и 9 передач.

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